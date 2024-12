Anabel Pantoja se sincera sobre lo que peor lleva tras dar a luz

Poco más de una semana después de haber dado a luz a su primera hija, Anabel Pantoja se ha sincerado sobre lo peor que lleva desde el parto y que le impide ejercer de madre como quisiera. La influencer vive en una montaña rusa de emociones y no duda en compartirlo con sus seguidores. Si hace unos días publicaba un vídeo sobre cómo transcurrieron las horas previas al parto, así como otros sobre su cuerpo tras dar a luz, ahora la infuencer ha revelado las secuelas que sufre del parto de su hija Alma. "Aún sigo con secuelas y me quedan físicas y no físicas porque todo te emociona. Todo te da felicidad o a la vez te afecta o te vienes abajo. Es un estado que solo las mujeres que pasamos por ahí sabemos", comentaba a sus seguidores en Instagram.

"Hoy estoy un poco mejor. Ayer fue un día muy crítico para mí ahí abajo. No podía hacer nada. Era un dolor impresionante que no se puede describir. Era como fuego, después de una semana de dar a luz. Estaba jodida porque encima es que no podía coger a la niña, dormirla porque a la hora de andar y hacer esfuerzo era peor. Menos mal que mi madre y David estaban a tope porque sino, no sé cómo lo hubiera hecho", confesaba la sobrina de Isabel Pantoja en un Story. Anabel no ha especificado si los dolores se deben a los típicos "entuertos" (contracciones tras el parto) o si bien a los puntos de una posible espisotomía.

"Quitando este problemilla que tengo ahí abajo, que me está costando un poco para hacer todo con la niña, pues bien. Come un montón y está siendo muy fácil porque ella nos lo está haciendo muy fácil. Cada día es algo nuevo. Ella es nuestra profesora, ella nos marca y nos guía. Está para comérsela", ha comentado la influencer.