Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez, sigue lo pasos de Ángel Cristo Jr. y se sentará este viernes a hablar sobre su familia en televisión

Según ha desvelado "Vanitatis" en primicia, Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez, se va a sentar en "¡De viernes!", al igual que el primogénito de Bárbara Rey, para conceder su primera entrevista en televisión tras la muerte de su madre, fallecida el pasado 7 de septiembre a los 73 años. Según el anterior medio citado, el programa de Mediaset ha negociado con el único heredero universal de la artista sevillana su intervención en el espacio, a pocos días de que se cumplan 3 meses de la muerte de su progenitora.

Parece ser que Ángel Cristo Jr. ha iniciado una tendencia y Alejandro va a seguir los pasos del hermano de Sofía Cristo en televisión. Ambos comparten varias similitudes, como el perfil bajo en los medios de comunicación a lo largo de su vida o una historia familiar tormentosa. Los dos han nacido en familias muy mediáticas de nuestro país y, aunque siempre han preferido estar a la sombra de sus padres, han sentido la necesidad de contar sus vivencias en un plató y dar su propia versión del relato.

Ángel Cristo 'De Viernes'

La primera parte de la entrevista de Ángel Cristo Jr. hablando sobre su familia ha generado un gran cisma en el clan que, hasta hace unos días, siempre se había mostrado muy unido ante los medios. De momento, no sabemos qué es lo que contará Alejandro Sancho en "¡De viernes!" pero su tía, la hermana de María Jiménez, ya se ha pronunciado sobre esta futura intervención. "Vanitatis", tras conocer la noticia, se puso en contacto con Isabel Jiménez para preguntarle qué le parecía. "Alejandro es libre de hablar y de acudir a un programa o los programas de televisión que él considere; no me parece sorprendente. El duelo o el dolor no se puede medir en días. Yo lo único que espero y deseo es que siga respetando la memoria de su madre, como ha hecho. Porque es su madre y es mi hermana, una de las personas a la que más he querido en mi vida", ha declarado la tía de Alejandro sobre la próxima entrevista de su sobrino.

El nuevo programa de Mediaset se ha propuesto traer las exclusivas más sorprendentes al espacio y en su primera emisión contó con el testimonio de Ángel Cristo Jr. y de Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, que concedía su primera entrevista en la pequeña pantalla desde que el futbolista entró en prisión después de ser acusado de agresión sexual. Siguiendo con esta misma estrategia para liderar su franja, "¡De viernes!" se ha puesto en contacto con otra persona anónima para conseguir su primer testimonio en exclusiva en televisión.