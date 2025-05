Pedro Ruiz y su soledad aceptada: "Estoy deshabitado de amores"

La vida sentimental de Pedro Ruiz siempre se ha caracterizado por un cierto secretismo. Nunca le ha gustado airear sus amores, y llevamos años sin saber si tiene a su lado pareja. Bien que las esconde, en eso es un maestro.

Cuando le preguntamos por el tema, nos contesta que “estoy deshabitado de amores, soy un deshabitado por estrenar. Lo único que me prohíbo a mí mismo es hacer el ridículo, pero si aparece alguien en mi vida y tenemos una buena comunicación la viviré, y si no, no me inventaré nada para que lo sea. No voy a ser ni un viejo verde ni un joven azul ni un tonto útil.”

Pedro Ruiz pasará tres días en Madrid con 'Mi vida es una anécdota by confidencial', en el Canal David Jar/La Razón

A sus 77 años de edad se mantiene en un estado de forma envidiable: “Todos los días del año hago mis ejercicios y nado en la piscina, da igual que llueva o nieve, es una rutina que respeto totalmente, Mucha gente más joven que yo pagaría por tener mi salud, estoy estupendamente.”

Como ya sabrán nuestros lectores, Pedro sigue en activo con un espectáculo que ya se ha visto en Barcelona y Madrid entre otras ciudades españolas. En su línea, no tiene pelos en la lengua y hoy mismo ha mostrado su opinión sobre el pinchazo de audiencia del programa de TVE “La familia de la tele”, criticando “la inclusión de formatos como este que no se alinean con los valores que debería representar una cadena financiada por todos los ciudadanos. La television pública debería ser un espacio para la reflexión y en enriquecimiento cultural, y no para el entretenimiento ir ro superficial”.

Eso sí, aclara que “no tengo nada contra Belén Esteban, María Patiño, Chelo Garcia Cortés… les deseo venturas a todos. Pero entiendo do de otra manera la tele pública”.