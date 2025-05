Pepi Valladares pone en apuros a Raquel Bollo al desvelar cómo entró en la vida de Isabel Pantoja

La semana pasada la tensión fue mayúscula entre Pepi Valladares y Raquel Bollo en ‘TardeAR’. La invitada puso en jaque a la colaboradora, ambas tratando de defender lo que consideran que es real respecto al pasado de Isabel Pantoja. No llegan a un acuerdo y los reproches están enquistados en el tiempo. Pero el tono se elevó cuando la ex asistenta de la cantante tiró la piedra y escondió la mano: “Todo el mundo sabe cómo has llegado a la vida de Isabel Pantoja”.

No quería desvelar lo que sabía, pero su enemiga pública se puso muy nerviosa. Se acusan de mentir mutuamente y finalmente Raquel Bollo, al ver que Pepe huía del plató, le dejó claro cómo había aterrizado en Cantora: “Llego a la vida de Isabel Pantoja porque soy la mujer de su primo hermano y cuando me da palizas de muerte, Isabel me pone los abogados para que me separe”. Su enemiga le gritó desde lejos que “es muy sucio lo que acabas de hacer”. Este martes ha regresado al terreno de combate dispuesta a tirar más de la manta.

Pepi Valladares vuelve a la carga con la artillería pesada

“No me afecta lo que ella podría decir, me afecta la situación. Yo sé lo que es hacer televisión, yo hago televisión desde hace muchos años, pero hay cosas que yo no permito”, explica Pepi el motivo por el que se marchó del programa el pasado viernes en plena discusión con Raquel Bollo. Dice no ser “dueña de la verdad” y que tan solo ha acudido a los platós de televisión estos años para denunciar lo que ha vivido tanto ella como su familia en casa de Isabel Pantoja. Han sido 17 años a su servicio. Que se le acuse de mentir le duele en el alma.

Con la firme intención de contar todo lo que no pudo el viernes, quiere tirar de la manta de una vez por todas. La primera cuestión que responde es cómo entra Raquel Bollo en la vida de Isabel Pantoja. Se escuchó la versión oficial, ella tiene otra. Dice que se conocieron en El Rocío, cuando Chiquetete le plantea la opción de pasarlo juntos, pues mantener la casa aquí le resulta muy caro para una breve temporada. Así es como estrechan lazos las ‘cuñadas’, aunque ya se habían visto antes. Pepi se calla “lo que pasó de noche en ese Rocío”. Se planta porque “se lo he prometido a mi padre, pero miedo no tengo”. Lo zanja como “una situación en la que llega una ambulancia”, aunque dice no tener nada que ver con malos tratos.

Los padres de Pepi Valladares trabajaban como guardeses de la casa de El Rocío de Isabel Pantoja. También la casa de María del Monte casualmente. Pero estrecharon lazos y acudían en calidad de amigos a los cumpleaños de la cantante, hasta que Pepi se convirtió en su mano derecha y fiel escudera, precisamente en la etapa de Julián Muñoz. Eso sí, llevaba muchos años antes rondando a la tonadillera, pese a lo que niega Raquel Bollo, que la sitúa exclusivamente con el exedil marbellí. Este es uno de sus puntos de desencuentro y la colaboradora mantiene que todo lo que cuenta antes de Julián es inventado. Pepi, por supuesto, lo niega: “Yo he estado en la relación de amistad de María y en la relación con Diego Gómez”.