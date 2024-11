Máxima tensión en "De Viernes" con Raquel Bollo como protagonista

Nueva polémica en "De Viernes". El programa de crónica social nocturno de Mediaset vivió en su última emisión un tenso momento entre la maestra de ceremonias del espacio de Telecinco, Beatriz Archidona, quien, aireada y de forma tajante, tuvo que frenar las declaraciones de Raquel Bollo, generando un ambiente de crispación latente en el plató del programa tras una discusión a raíz de una nueva información sobre el conflicto de Isabel Pantoja y su hija Isa.

Las "medias verdades" salieron a la luz

Durante su intervención en "De Viernes", Raquel calificó de "mentiras" y "medias verdades" algunas afirmaciones de Isa sobre su infancia y adolescencia, cuestionando episodios relacionados con supuestos desprecios, racismo y el controvertido episodio del "manguerazo". A pesar de las insistentes preguntas de la presentadora Beatriz Archidona, Bollo negó haber sido testigo directo de malos tratos hacia Isa por parte de Isabel Pantoja, Agustín Pantoja o la abuela Doña Ana. Según Raquel, los problemas de Isa comenzaron en la adolescencia y fueron consecuencia de "una etapa complicada". Sin embargo, Archidona, apoyada por otros colaboradores, le recordó que varios testimonios de personas cercanas a Cantora, como Pepi Valladares, Dulce y Laura Cuevas, coinciden en sus versiones sobre los conflictos familiares. Este choque de opiniones generó una atmósfera de tensión en el plató, con Raquel defendiendo vehementemente su postura y dejando claro que hablaba solo de lo que había vivido personalmente, mientras era cuestionada por la posibilidad de desconocer o minimizar los episodios narrados por Isa y otros allegados.

La discusión alcanzó un punto álgido cuando Beatriz Archidona confrontó a Raquel Bollo, acusándola de "girar la cara" ante situaciones difíciles en Cantora. "Estábamos para las fiestas, pero cuando pasaban cosas graves nadie estaba", afirmó la presentadora, lo que desató una respuesta enérgica por parte de Raquel. Bollo insistió en que su presencia en la finca se centraba en cuidar a los niños, no en fiestas, y arremetió contra quienes cuestionan su versión de los hechos.

Además, rechazó las acusaciones de querer recuperar una relación con Isabel Pantoja a costa de desacreditar a Isa. "Yo sé lo que he vivido, aunque no os guste escucharlo", sentenció, argumentando que no necesita de la televisión para validarse y asegurando que siempre ha hablado con la verdad según su experiencia. Sin embargo, su actitud fue vista como defensiva, y sus declaraciones encendieron aún más los ánimos. Beatriz Archidona cerró la conversación de manera tajante, recordando que el propósito del programa era escuchar diferentes perspectivas y que, aunque respetaban su versión, las preguntas eran necesarias para contrastar puntos de vista. Tras un tenso intercambio, Raquel abandonó el plató visiblemente molesta, dejando abierta la polémica sobre lo que realmente ocurrió en Cantora.