Piqué, muy enfadado: así se forjó el desmentido de su ruptura con Clara Chía

Harto de las especulaciones, Gerard Piqué salió al paso de los rumores acerca de su presunta ruptura con Clara Chía, llamando a sus periodistas de confianza para desmentir la noticia. En este sentido, fue tajante: "Seguimos juntos, ni hemos roto ni estamos pasando una crisis sentimental".

Mientras algunos medios insistían en la separación, él dejaba en evidencia a aquellos que ya daban por cierto que el exfutbolista y su pareja habían tomado caminos separados. Y se paseaba con Clara por las calles de Barcelona, demostrando una complicidad absoluta con su chica.

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen juntos Europa Press

También ella contestaba a una llamada telefónica de un reportero de "TardeAR" y, aunque parca en su respuesta, contestaba con un "no, no, no" cuando le preguntaron si había roto con Gerard. Y pidió que por favor no la llamaran más.

La pareja sigue unida sentimental y profesionalmente, porque Chía es una de las empleadas de una de las empresas de Piqué.

A pesar de los desmentidos, la periodista Adriana Dorronsoro, que fue quien dio la noticia de la separación, se reafirma en que sus fuentes le aseguran que la crisis existe y que la vida amorosa de los protagonistas de esta noticia no es tan idílica como intentan aparentar.