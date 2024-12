Los planes navideños de María José Suárez tras la publicación de sus imágenes con Iker Casillas

María José Suárez ha sido una de las grandes protagonistas de la crónica social de nuestro país este año. Desde que anunció su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, la modelo ha estado en el ojo del huracán mediático por el currículum sentimental del jinete. Tras un vertiginoso verano, la sevillana comenzó a respirar de cierta tranquilidad, aunque la calma le duró poco, hasta que salieron a la luz sus fotos con Iker Casillas. Aunque ambos han asegurado que entre ellos solo existe una bonita amistad desde hace años, lo cierto es que María José Suárez ha vuelto a acaparar todos los titulares estas últimas semanas.

La modelo, que es una de los rostros que más interés suscita en nuestro país, ha vuelto a reaparecer ante las cámaras durante la fiesta de Navidad de "El show de Bertín", programa en el que colabora. A su llegada, ha desvelado ante las cámaras los planes que tiene para la Navidad, una de las fechas más señaladas del año.

María José Suárez e Iker Casillas Revista SEMANA

"La Navidad se presenta muy bien. Lo pasaremos en Sevilla en familia y con el niño el día 24, claro que sí, y después también hago un viaje", ha revelado María José Suárez, confirmando que disfrutará de la primera semana de vacaciones con su hijo Elías. La modelo despedirá esta año tan turbulento fuera, aunque no ha querido desvelar el destino elegido para dar la bienvenida a 2025.

Sobre si volverá a reencontrarse con Iker Casillas en Madrid antes de Navidad, María José ha jugado al despiste y ha declarado que viajará a la capital "a trabajar, que tengo el 23 "Y ahora Sonsoles".

María José aclara su relación con Iker

"Ahora vengo a Madrid todas las semanas y por eso lo estoy viendo más. Somos amigos de hace mucho tiempo, él está soltero, yo también y haces más planes. Nos lo pasamos bien, salimos, nos vamos a tomar algo, pero es que no hay nada, con Iker ni lo hay ni lo habrá", declaró María José en "Y ahora Sonsoles" hace una semana sobre el asunto. "A mí me gusta Iker como amigo, como pareja no. Verdaderamente todo puede pasar, pero esta vez no", zanjó sobre el asunto.