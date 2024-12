Iker Casillas rompe su silencio y cuenta toda la verdad de su relación con María José Suárez

María José Suárez e Iker Casillas protagoniza la última portada de la revista "Semana". La modelo y el exfutbolista han sido fotografiados en actitud muy cómplice, disfrutando de una cita por Madrid.

Esta nueva -e inesperada- supuesta relación sentimental ha causado un gran revuelo mediático y la pareja se encuentra en el ojo del huracán desde las últimas horas de la tarde del día de ayer. María José Suárez entró en directo "Y ahora Sonsoles" y se pronunció sobre el asunto, muy sorprendida por ser la protagonista de la crónica social de esta semana con Iker Casillas. "Es que no he visto ni las fotos ni sé qué ha salido ni nada. Me acaba de llamar Andrea para decirme que estaba mañana en portada, pero no tengo ni idea y hasta que no vea las fotos...", declaró la sevillana.

Ahora, ha sido el turno de Iker Casillas de pronunciarse sobre su supuesta relación con María José Suárez, íntima amiga de su ex, Eva González. El exfutbolista ha roto su silencio a través de un tweet en X y ha desmentido que entre ellos exista algo más que una amistad, muy tajante. "Qué aburrimiento, de verdad. Dejad de crear rumores y chuminadas. Si coincido con María José, nos saludaremos siempre. Incluso hasta tomaremos una cerveza juntos. Es más, ¡compartiremos hasta mantel! Son más de 20 años que nos conocemos. Sed serios, por favor...", ha escrito el que fue portero del Real Madrid, mensaje que acumula más de 5.000 likes.

A diferencia que Iker Casillas, María José Suárez ha tomado una postura mucho más ambigua. De hecho, la modelo ha compartido una profunda reflexión en su perfil de Instagram que da pie a muchísimas interpretaciones: "Reinventa tu vida frecuentemente y sin piedad. Es tuya después de todo". Ambos han defendido diferentes versiones desde que salió ayer a la luz su supuesta incipiente relación. ¿Qué hay de cierto en todo este asunto?