Así suena la colaboración de Soge Culebra y Manuel Turizo: "El Corrido"

Lejos de buscar un hit inmediato, la canción se apoya en lo emocional: la distancia, el desarraigo, el desgaste de sostener vínculos cuando lo cotidiano se rompe. Así es “El Corrido”, el nuevo tema del murciano Soge Culebra junto al colombiano Manuel Turizo ya está disponible en todas las plataformas. “Por llorar cancelé el show, no voy a cantar” o “Ya me harté de falsear por el Instagram” son líneas que no se escriben desde el cálculo, sino desde la necesidad.

El tema recoge elementos del corrido mexicano -guitarras, estructura narrativa, tono melancólico- para contar una historia actual. No se trata de replicar un género ajeno, sino de entrar en conversación con él, desde el respeto y la honestidad. La colaboración entre ambos artistas nace de un entendimiento mutuo. Soge Culebra ha construido, en los últimos años, una identidad propia dentro del urbano español: una de las mejores voces de la escena, letras directas y una capacidad poco común para convertir lo íntimo en generacional. Manuel Turizo, referente del pop latino contemporáneo, aporta su voz y su experiencia en lo melódico para dar al tema una dimensión distinta.

Ambos artistas experimentan con la estructura del corrido tradicional para contar algo muy de hoy: lo difícil que es mantener un vínculo en la distancia y lo fácil que es caer en la trampa de las apariencias. La historia de “El Corrido” no es nueva para quienes siguen de cerca a Soge desde hace tiempo. Hace más de un año, el artista publicó un adelanto del tema en TikTok. Después, se viralizó un vídeo suyo cantándola en directo, rodeado de mariachis. Desde entonces, la canción se convirtió en un secreto a voces entre sus fans, que llevaban meses pidiéndola.

Que el lanzamiento llegue ahora, junto a Manuel Turizo, no es casualidad: hay una madurez en la forma de contar las cosas y una intención clara de mirar más allá de fronteras y escenas. La historia que empezó en una habitación ahora se abre paso entre escenas, sonidos y países distintos. Este lanzamiento se suma a una lista de colaboraciones que han marcado el crecimiento de Soge en los últimos años: Quevedo, FMK, Recycled J, Marc Seguí, Micro TDH, Saiko o Abraham Mateo, entre otros. Por su lado, Manuel Turizo sigue la estela de los hits “La Bachata” y “El Merengue” en un género que no había probado hasta ahora.