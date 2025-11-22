La familia de Montserrat Caballé defiende su legado frente a la polémica por su estatua

La decisión de levantar una estatua en el barrio barcelonés de Glòries a Montserrat Caballé ha encendido una agria controversia vecinal, principalmente por la oposición de cuatro entidades del entorno (Camp de l’Arpa del Clot, Fort Pienc, Poblenou y Sagrada Família). Estas asociaciones consideran "inapropiado" rendir homenaje a la soprano debido a que fue condenada por fraude fiscal y porque, según ellas, "fijó su residencia en el extranjero, poniendo su interés personal por encima del servicio a España".

Un recuerdo histórico

Rechazan la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento, que pretende instalar una figura conjunta dedicada a Caballé y al cantante Freddie Mercury, intérpretes del emblemático tema "Barcelona" de los Juegos Olímpicos de 1992. Las asociaciones vecinales han difundido un manifiesto titulado "En Glòries no queremos monumentos que nos avergüencen".

Freddie Mercury y Montserrat Caballé cantando "Barcelona" La Razón

Proponen que, en lugar de dedicar la escultura a Caballé, se dedique al urbanista Ildefons Cerdà, diseñador del Eixample y figura clave en la proyección urbanística de Barcelona, a quien consideran que la ciudad tiene una deuda de reconocimiento. La familia hasta ahora se ha mantenido en un discreto segundo plano en esta polémica que, una vez más, refleja un choque entre el reconocimiento cultural a la figura pública de Caballé y la crítica por su condena penal.

La carrera de la artista barcelonesa Montserrat Caballé fue muy longeva larazon

La disputa se ha reavivado también por el biopic sobre la vida de la soprano, lo que promete incrementar el foco mediático en el tema. La película, dirigida por Patricia Ortega y protagonizada por Begoña Alberdi y Ana Saavedra, quienes interpretarán a Montserrat Caballé en diferentes etapas de su vida, se centra en la soprano desde su infancia hasta su consagración mundial. El rodaje está transcurriendo en lugares como Bilbao y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Jaume Collboni, defiende la iniciativa de la escultura justificando que Barcelona tiene una "deuda pendiente" con ambos artistas por su proyección internacional durante las Olimpiadas de 1992.

Se merece que su ciudad la recuerde

Montserrat, sobrina de Caballé se ha pronunciado ante un equipo de Europa Press manteniendo una postura de neutralidad frente a los conflictos vecinales. Según explicó, se ha enterado hace poco de la escalada mediática del asunto. "No tengo nada que decir", manifestó inicialmente. Después matizó que hace dos años el Ayuntamiento presentó la propuesta y la familia respondió afirmativamente sin esperar más noticias.

La familia de Montserrat Caballé considera el fraude fiscal "una anécdota" frente a su legado Europa Press

Aunque asegura que desconoce detalles adicionales, cree que cada uno debe opinar y pensar lo que crea oportuno. Se resiste a enzarzarse en la discusión sobre los aspectos más controvertidos de la vida de la artista por considerarlos meramente anecdóticos en comparación con su legado artístico.

"Se comenta algo de esto del fraude fiscal. Me parece que es una anécdota entre tantas que existen", declaró. Cree que Caballé merece ser recordada por haber "llevado a Barcelona por el mundo" y por haber "defendido su ciudad y su país en todo el mundo".

En cuanto a la propuesta de una estatua dedicada a Freddie Mercury, que ha generado reacciones similares, la sobrina de la artista expresó su apoyo a ambos homenajes, considerándolos actos legítimos de reconocimiento a dos artistas que marcaron la historia de Barcelona en el mundo. "Evidentemente, como sobrina de Montserrat, considero que es bonito todo lo que se haga recordándola. Porque creo que fue una persona maravillosa y que creo que se merece que su ciudad la recuerde", aseguró.