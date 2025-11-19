Suspiros y caras largas: Anabel Pantoja, harta de los desafueros de su familia

Aun cuando acabó la última gala de "Bailando con las estrellas" con una lesión y su permanencia en el programa, que este sábado entra en semifinales, está en el aire por un doloroso esguince del ligamento interno de la rodilla, Anabel Pantoja no ha pisado el freno. En vez de descansar para acelerar la recuperación, continúa con los entrenamientos, esta vez con una rodillera que evita males mayores mientras espera el veredicto médico que determinará si puede seguir en el talent de Mediaset.

Mientras la influencer lidia con este inesperado revés físico, su primo Kiko Rivera ha vuelto a escena desde el plató de "¡De Viernes!" y, además de abrirse sobre su ruptura con Irene Rosales, se ha explayado sobre la inexistente relación que mantiene con Isabel Pantoja e Isa Pi. Con su madre ha sido especialmente crítico, asegurando que el personaje ha devorado a la persona y dejando caer que necesita ayuda de forma urgente. Con su hermana, en cambio, se ha mostrado mucho más cercano, pidiéndole disculpas públicamente después de admitir que la extraña, que la necesita y que le gustaría recuperar la complicidad con ella.

En medio de todo, como casi siempre, aparece Anabel, que sigue siendo el único nexo del clan Pantoja. De hecho, Isa estaba cenando con ella mientras Kiko hablaba ante las cámaras. Fiel a su idea de no involucrarse ni entrar en debates familiares, la colaboradora lo dejó claro con un suspiro cuando los reporteros le preguntaron si cree que la peruana le dará una nueva oportunidad a su hermano. Seria, se limitó a desear los buenos días y tampoco quiso comentar la portada de "Semana", en la que el Dj aparece junto a una mujer rubia que ha desatado rumores sobre un posible nuevo romance tras su separación de Irene.