Quién es Osmel Sousa, el zar de la belleza que predice quién ganará Miss Universo 2024

La edición número 73 del concurso de belleza Miss Universo, que se celebra este año en México, ha empezado ya su cuenta atrás. En unas horas se sabrá cuál de sus 130 participantes de todo el mundo será coronada. Miss Universo se define en su página web como una organización global e inclusiva que celebra todas las culturas, orígenes y religiones. "Las mujeres que participan en esta plataforma internacional actúan como líderes inspiradoras y modelos de conducta para sus comunidades y seguidores de todo el mundo". Pero al margen de este texto protocolario, hay muchas variables que inclinan el péndulo hacia uno u otro lado y uno de los hombres que mejor lo saben es Osmel Sousa, también conocido como el zar de la belleza.

Este empresario venezolano de origen cubano estuvo a cargo de Miss Venezuela durante más de cinco décadas como director de la institución y preparó a numerosas concursantes para certámenes internacionales. Su presencia es solicitada en países como Argentina, Brasil, Colombia y Puerto Rico, para entrenar a sus candidatas. De hecho, ocho ganadoras de Miss Universo han sido entrenadas por él. Entre ellas, Amelia Vega, ganadora del Miss Universo 2003. Además de empresario de la belleza, es diseñador, actor, exmodelo, dibujante publicitario, cronista social, director artístico, presentador de televisión y productor. Aunque estuvo retirado durante seis años, a sus 78 años continúa trabajando como "hacedor de reinas" y sigue siendo un referente en este tipo de certámenes

Actualmente es asesor del magnate Raúl Rocha, uno de los dueños de la franquicia de este certamen de belleza. En 2023, pronosticó el triunfo de Sheynnis Palacios, representante de Nicaragua, y acertó.

La modelo Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023 Instagram

Sousa estará hoy presente en la gran final en primera línea, aunque, para evitar sospechas de favoritismo o influencia en la decisión de los jueces, en esta ocasión no ha querido declarar públicamente su apuesta. No obstante, no ha podido evitar destacar cierta inclinación hacia la peruana Tatiana Calmell. Esta misma semana, en una entrevista con la presentadora venezolana Viviana Gibelli, opinó que tenía grandes posibilidades si seguía sus instrucciones al pie de la letra. Una de ellas es derrochar seguridad sobre el escenario, una cualidad de Miss Universo 2023 que jugó claramente a su favor en la gran final. "Salir a desfilar en la noche del Miss Universo no es salir a un desfile cualquiera. Es una interpretación, como cuando haces un papel en una obra de teatro. Si tú interpretas bien ese personaje, tú llegas a ganar. Que todos sepan que tienes algo diferente", manifestó. Quienes cumplan este consejo, completarán, en su opinión, los atributos necesarios para alzarse con la corona.