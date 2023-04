Rappel se moja sobre el papel de Alessandro Lequio como abuelo: "No va a permitir que la prensa esté cerca de la niña"

La semana ha comenzado mejor de lo que Rappel pensaba para él. El vidente ha recibido el alta médica después de haber superado un principio de neumonía hace apenas un mes. Ahora se puede decir que ya ha superado su dolencia y que ahora hará caso a las recomendaciones de los médicos.

Rappel recibe el alta hospitalaria tan solo un mes después de superar una neumonía: "Ha venido una cosa detrás de otra" EUROPAPRESS

"Me he asustado mucho, siempre he tenido muy buena salud y de repente dos cosas seguidas que no tiene nada que ver una con otra... pero dos sustos en 15 días. La neumonía y los divertículos... Estoy muy bien, yo tengo quien me cuide, estoy muy mimado, querido y tengo la responsabilidad de cuidarme para que los demás estén tranquilos, que me estoy cuidando... Que la gente vea que salgo del hospital y estoy nuevo", ha explicado Rappel a Europa Press.

Rappel también también ha querido dedicarle unas palabras a Ana García Obregón a raíz de convertirse en abuela: "La conozco desde hace muchos años, he conocido muchísimo a su madre... Una persona divertida y cariñosa como es ella. Yo creo que respeto y la voluntad de lo que ella ha hecho, no soy quien para criticar. Mi opinión, ella ha hecho lo que sentía, lo que le prometió hacer a su hijo, está cumpliendo lo que le prometió a su hijo, está feliz de tener un bebé con ella porque vuelve a vivir como si tuviera otra vez a Aless en sus brazos, es como un cuento de hadas... Vamos a dejarla que sea feliz... A la niña no le va a pasar de nada, va a estar rodeada de amor, de dinero, no le va a faltar nada".

Ana García Obregón y Alessandro Lecquio saliendo de su apartamento de Barcelona15/05/2020 GSLV GTRES

El futurólogo ha hablado también sobre Alessandro Lequio, el abuelo de la recién nacida: "Es que Alessandro es el abuelo, está claro, y yo creo que él lo que no quiere, en mi opinión, al hijo, que en paz descanse, no le gustaría tanta historia ya ver a su madre feliz, pues paremos... Yo creo que Alessandro no va a entrar en la movida, que le den demasiada popularidad, demasiadas fotos, es más discreto... Cuando venga con la niña él no va a permitir que esté la prensa alrededor", concluye.