Patricia Pardo se emociona en directo por Alma, la bebé de Anabel Pantoja: "Es una mañana complicada"

Máxima preocupación por el estado de salud de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez que nació el pasado noviembre. Con solo unos meses de vida, la bebé ingresó de urgencia el pasado viernes a primera hora en la UMI, Unidad de Medicina Intensiva, en el hospital materno infantil de Las Palmas, según ha informado el programa “Fiesta” este fin de semana.

De momento no se conocen muchos detalles sobre cómo se encuentra la pequeña, pero el devenir de los acontecimientos invita a pensar que la situación es de mucha gravedad. Hasta Las Palmas se han desplazado los familiares más cercanos de Anabel, incluida su madre Mercedes, sus tíos Isabel y Agustín Pantoja y sus primos Kiko Rivera e Isa Pantoja. Un reencuentro familiar en la peor de las situaciones que no se veía desde hacía años y que constata que el panorama es tan complicado que no han podido evitar acudir al archipiélago para dar todo su apoyo a la influencer.

También se encuentran allí algunos de sus mejores amigos, como Belén Esteban o Susana Molina, influencer conocida como Susana “Bicho”. Toda una movilización para estar al lado de Pantoja en uno de sus peores baches y a la que también se acaba de sumar Raquel Bollo.

Raquel Bollo llega a las Palmas Gtres

Como no podía ser de otra forma, buena parte de la opinión pública y de los medios de comunicación siguen de cerca el avance de Alma. En Telecinco, la cobertura de la noticia se hace todavía más complicada teniendo en cuenta que Anabel Pantoja es una compañera a la que casi todo el equipo guarda un profundo cariño.

Así lo ha demostrado esta mañana la presentadora Patricia Pardo en el programa “Vamos a ver”. No ha podido disimular su emoción en pleno directo, y ha aprovechado la emisión para enviar un mensaje de apoyo a Anabel Pantoja y a toda la familia.

“Es una mañana muy complicada. Todos tenemos el corazón encogido. Todos estamos muy pendientes de la pequeña Alma. Hoy nos hemos propuesto informar desde el rigor, con suma prudencia”, ha comenzado diciendo la presentadora. “Toda la familia Pantoja se ha trasladado a Gran Canaria para estar con Anabel Pantoja. Es momento de estar con ella y arroparla, también desde aquí vamos a hacerlo, dedicándole los primeros minutos a la noticia”, ha añadido.

Hospital materno infantil de Las Palmas Gtres

Pardo y sus compañeros se han mostrado especialmente afectados por la gravedad de la situación que afecta a un bebé de menos de dos meses de vida: “Las circunstancias particulares del día de hoy son terroríficas. Fíjense que en esta mesa, por desgracia, estamos muy acostumbrados a tener que informarles de noticias cuyos protagonistas son menores, son niños, y siempre decimos lo mismo, que para nosotros son las más dolorosas porque creemos que los niños deberían estar siempre protegidos, no les debería pasar nada malo, una gripe y nada más”.

Por último, Pardo ha recalcado que “nuestro corazón y nuestro pensamiento están con esta niña” y ha mandado todo su apoyo no solo a Anabel Pantoja, sino a David Rodríguez, el padre de la bebé que también pasa por uno de los peores momentos de su vida: “No nos queremos olvidar de él, por supuesto”.