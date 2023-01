Mario Vargas Llosa demandará a quienes lo tachen de “celoso enloquecido”

Via judicial

Mario Vargas Llosa considera “intolerables” las voces amigas de Isabel Preysler que le acusan de “celoso enloquecido”. Ha llegado un punto de hartazgo por el que el premio Nobel está dispuesto a tomar acciones legales contra quienes sigan dando esa imagen de él.

“Mario Vargas Llosa y su hijo no van a consentir que nadie esté hablando cosas de celos enloquecidos, están enfadados por lo que se ha dicho y si esto sigue así son capaces de denunciar”, han dicho desde “Sálvame”, apuntando que uno de los posibles destinarios de la futura demanda sería Kiko Matamoros. El tertuliano ha desvelado varios episodios de presuntos celos por parte del escritor y ayer no dudó en volver a retarlo. “Vamos campeón, ayer conté varios casos y hoy te voy a contar uno nuevo. Principios de este verano, Portugal, se celebra una boda, asiste Isabel Preysler, Mario se queda en Madrid. Se publican las fotos de la boda y ve quién está sentado al lado de Isabel en la mesa, algo con lo que ella no tiene nada que ver porque en una boda de alta sociedad te asignan el sitio. Le monta un pollo de celos otra vez más y llama a la madre de la novia a pedirle responsabilidades”.