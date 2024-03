Las redes estallan contra Luis Miguel tras el escándalo de su último concierto

Luis Miguel es uno de los artistas más prolíficos de los últimos tiempos. Sus legiones de seguidores le han llevado a encabezar algunos de los más altos puestos de popularidad. Pero eso no le ha evitado ser el blanco de críticas de sus fans de Argentina que no pudieron disfrutar de un concierto para el cuál tenían la entrada sacada desde hace mucho.

Desde el portal “El sol de México”, que se encarga de hacer rankings de los artistas más influyentes y que más entradas de sus conciertos han vendido, destaca la presencia de Luis Miguel. Su fama y calidad musical han llegado a cautivar a un gran número de seguidores que lo han puesto en el top 1 de esta lista hasta en cuatro ocasiones, en lo que lleva de año. Sin embargo, cabe la posibilidad de que esto no vuelva a repetirse en una temporada debido al gran malestar que ha despertado en sus seguidores con su último concierto.

El concierto que tuvo lugar en Argentina acabó siendo reducido a menos de una hora por condiciones adversas. Había comenzado a llover y el equipo del artista tomó la decisión que más correcta le pareció. Esta opción de que el concierto durara 50 minutos no fue muy bien recibida y desde las redes sociales empezaron a criticarlo y reclamar el dinero de la entrada. Ante este revuelo fue su equipo quien se encargó de pronunciarse en redes para explicar la situación y pedir perdón a los asistentes.

“Con el objeto de proteger la seguridad de los fans, músicos y el personal ante un riesgo eléctrico, el concierto tuvo que finalizar antes de lo programado dado el peligro que representa la cantidad de agua registrada todo el día y durante el concierto a los equipos de luces y sonido”, rezaba el texto en el que daban gracias por su comprensión. No de acuerdo con esto, en los días siguientes sus seguidores han seguido con la crítica y han exigido también que retire las fotografías que subió de su último concierto ya que “no se ajustan a la realidad”, decía un usuario, otro en cambio se limitaba a catalogarlo como “desastre” y “vergüenza de show”. Los comentarios no terminan ahí y, aunque algunos varían, el sentimiento generalizado de “estafa” permanece en todos: “Desastroso lo que hizo este hombre en Córdoba. Cantó a media máquina, no dijo ni hola, estuvo 50 minutos, 20.000 personas que agotaron el estadio desde el año pasado, gente que viajó, pagó hoteles, con lo difícil que es en Argentina hoy costear todo eso, y por una lloviznita se fue”

Según ha recogido el medio “Clarín”, hubo seguidores que para verlo llegaron a pagar cien mil pesos argentinos, lo que equivaldría a 107 euros, una cantidad que entraba dentro de la entrada, el alojamiento y el desplazamiento.