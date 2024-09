Rodolfo Sancho, en jaque: quien le acusa de compra de testigos rompe su silencio

Desde hace más de un año el nombre de Daniel Sancho está en boca de todos. De ser desconocido para el público en general, pasó a ser conocido en el mundo entero por ser el autor del asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. Ser el hijo de Rodolfo Sancho, nieto de Sancho Gracia, le colocó en un lugar privilegiado en la cresta mediática, aunque delicada en su lucha judicial. Después de trece meses ha sido condenado a cadena perpetua, tras un duro proceso judicial en el que se han señalado infinidad de irregularidades. Por ambas partes. Desde la defensa y la acusación han visto situaciones impropias en este tipo de procesos legales, llegándose incluso a hablar de posible compra de testigos. Aquí es donde aparece el nombre de Nilson Domínguez, quien acusa a Rodolfo Sancho de haberle ofrecido presuntamente dinero para presentar un testimonio falso contra el cirujano colombiano. Lo hizo, se retractó, acusó al intérprete y ahora todo su testimonio está en tela de juicio, incluso con la publicación de un libro en el que se desgrana su relación con el ‘caso Sancho Arrieta’.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta Redes Sociales

Mientras que Daniel Sancho trata de adaptarse a su nueva vida en la cárcel de Surat Thani, la vida continúa al otro lado de las rejas. Al menos sí pare Nilson Domínguez, presentado ante el mundo como el ex de Edwin Arrieta, quien en su día le denunciaría por amenazas de muerte y por sentirse en peligro. Su verdad se ha desplomado al reparar en algunos detalles que no cuadran, pero él defiende que ahora sí dice la verdad. Lo hace en una entrevista concedida a la revista ‘Lecturas’ donde niega las pruebas presentadas por Efraín J. Jorge Acevedo en su libro, ‘Caso Sancho Arrieta: audios, mentiras y dinero’. Él no está conforme con cómo se ha desmontado su versión de los hechos y cómo sus incongruencias han sido puestas de relieve.

“Quiero que quede claro que lo que dicen Laura y Efraín en su canal es falso, porque mi denuncia sí es real y sí tuve una relación con Edwin Arrieta”, sentencia en su entrevista. Defiende que sí presentó ante la policía una denuncia por amenazas en su contra, medio por el cual fue contactado por el equipo de defensa de Daniel Sancho. El escritor mantiene que esa denuncia no es tal, sino un tipo de aviso legal que realizó para advertir de que, en caso de que le sucediese algo, investigasen al cirujano colombiano como posible culpable. Algo que, a efectos legales, no tiene validez, pues no queda registrado. De ahí la dificultad que accediesen a ese informe para obtener sus datos de contacto. Es más plausible que fuese él quien llamase a los abogados y acordase presuntamente recibir un dinero a cambio de airear sus problemas con Edwin tan solo dos años antes de ser asesinado y descuartizado en Tailandia.

Ese presunto acuerdo es motivo de cruce de acusaciones entre ambas partes. Mientras que Rodolfo Sancho y su equipo legal niegan la mayor, Nilson Domínguez mantiene que trataron de comprarle su testimonio. De hecho, se llegaron a filtrar unos audios que probarían dicha versión, en los que el actor incentivaría al joven a declarar ante el juez: “Espero poder hacerte algún tipo de regalito económico cuando vengas a Tailandia a eso, ¿vale?”, se escucha en los audios filtrados en los programas ‘Código 10’ y ‘Fiesta’, quienes ya han sido amenazados por el actor de que se emprenderán las correspondientes acciones legales. Ahora Nilson quiere bajarse del carro, desvincularse de la polémica y dejar clara su versión, incidiendo en que no ha extorsionado a nadie: “Simplemente quiero limpiar mi nombre, porque se me ha tratado de dejar como un extorsionador”. Es más, se escuda en las pruebas que supuestamente tiene en su poder para afirmar que trataron de comprar su testimonio. Será un juez quien diga quién miente en todo esto, llegado el momento de dar explicaciones en sede judicial.