Venus Williams dice “sí, quiero" a Andrea Preti

Con una sonrisa en el rostro, una raqueta en mano y un anillo que acapara miradas, Venus Williams ha confirmado lo que hasta ahora eran solo rumores: está comprometida con el actor y productor italiano Andrea Preti. La noticia llegó tras su regreso a las pistas, en lo que fue su primer partido individual en más de un año. Pero esta vez, la protagonista no fue solo su potencia tenística: "Mi prometido está aquí y me ha animado mucho a seguir jugando", confesó ante la prensa tras el encuentro.

La exnúmero uno del mundo, de 45 años, sorprendió con esta revelación tras meses de especulaciones que apuntaban a un romance. "Hubo muchos momentos en los que simplemente quería relajarme. Esto es más duro de lo que parece. Andrea me animó a seguir, y es maravilloso que hoy esté aquí. Nunca me había visto jugar en directo", confesó con honestidad y ternura.

Relación discreta

Aunque su relación ha sido llevada con suma discreción, las pistas estaban ahí para quien supiera leerlas. La pareja fue vista por primera vez en julio de 2024, navegando por la costa amalfitana en Nerano, y desde entonces han sido captados ocasionalmente en eventos europeos. En febrero de este año, Venus desató rumores al lucir un llamativo anillo de diamantes durante el torneo de Roma. Poco después, su aparición en el desfile de Dsquared2 en la Semana de la Moda de Milán, con otra joya de corte cuadrado, disparó aún más las especulaciones.

La tenista estadounidense Venus Williams larazon

Andrea Preti, de 37 años, es un nombre en ascenso en el cine y la televisión italianos. Nacido en Dinamarca pero criado en Italia, estudió interpretación en la prestigiosa Susan Batson Studio de Nueva York. Su carrera ha transitado por pasarelas, anuncios y proyectos audiovisuales, incluyendo papeles en la serie "Un Profesor" y en el largometraje "Un Día Más".

Para Venus, que en 2021 afirmaba en "Cosmopolitan" estar feliz con su soltería, este giro amoroso marca un nuevo capítulo. "Tengo muchos amigos que no me creen cuando digo que me gusta mi vida", decía entonces. Pero también añadía: "Cuando la vida cambia, hay que saber cambiar con ella".

La campeona de siete Grand Slam aún no ha revelado la fecha de la boda, pero todo indica que el camino al altar será tan sereno como ha sido su historia de amor hasta ahora: sin artificios, pero con mucha elegancia.