El rotundo gesto de Julián Contreras que indica un acercamiento con sus hermanos

No es un secreto que Julián Contreras mantiene una tensa relación con sus hermanos, Cayetano Rivera Ordóñez y Fran Rivera. No obstante, algo parece haber cambiado: los hermanos han comenzado a seguirse en redes sociales, un gesto que podría ser significativo, algo que ha confirmado el hijo de Carmen Ordóñez.

"Es cierto que nos seguimos. Eso es un hecho tangible, se puede comprobar", ha declarado a Europa Press. Además, ha afirmado que quiere recuperar el vínculo con ambos hermanos: "A mí siempre, yo siempre he querido. Por supuesto que sí, yo no hago distinciones, son mis hermanos igual", ha señalado.

Con estas declaraciones, los hermanos podrían poner fin a sus desavenencias. En diciembre de 2023, Fran Rivera se sentó en el plató de '¡De viernes!' y dio una polémica entrevista. "Con mi hermano Julián y mi hermano Kiko no tengo relación, no les deseo nada malo, pero tampoco dudo de que el tiempo pone a cada uno en su sitio; con Cayetano a veces bien, a veces mal”, sostuvo.

Fran Rivera De viernes

Asimismo dejó ver que parte de su conflicto con Julián era por motivos económicos: "Julián me da mucha pena, pero en el fondo él juega con que sabe que yo no voy a dar ciertas informaciones sobre cifras, yo le he ayudado mucho económicamente siempre que he podido. Julián es un tío muy válido, pero él tiene un problema muy gordo y es que él cuida de su padre y no al revés, es un tío muy bueno pero ha tomado decisiones muy malas", detalló.

Niega sus problemas económicos

Respecto a si es cierto que tiene problemas económicos, Julián lo ha negado tajantemente: "Es completamente mentira lo que estás diciendo, que estaría bien que lo rectificases en tiempo real conmigo", ha afirmado.

Julián Contreras Europa Press

Estos rumores comenzaron en marzo, cuando una mujer que dijo ser su excasera, afirmó en programas de televisión que Julián le debía 30.000 euros por impago de alquiler, algo que él desmintió mediante sus redes sociales, indicando que tomaría medidas legales. "Desde hace más de dos meses estoy siendo sometido a una presión sin precedentes y sin sentido. Si bien siempre he aceptado las particularidades públicas de mi vida, se han traspasado todas las líneas aceptables. Quizás, porque, para mí, La Justicia estaba para cosas más importantes... eso se acabó", expresó en el texto.