Kiko Rivera: su emotiva reflexión y su llamativa ausencia en la fiesta de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja y David Rodríguez han tenido un fin de semana colmado de noticias: la pareja organizó una fiesta en la que dio a conocer el sexo de su bebé. Al evento, acudió su entorno mas cercano.

La pareja, eligió una forma muy original: tras abrir unos globos debía salir un papel en el que pusiera "sevillana", en caso de ser niña, o "cordobés", en caso de ser varón. Tras esto, salió lo primero y esto provocó un revuelo entre todos los asistentes, entre los que figuraban Merchi, feliz de ser abuela, Belén Esteban y Amor Romeira.

Tras descubrir que esperaban a una niña, Anabel Pantoja y Merchi se abrazaron, sin ocultar su emoción. Poco después, la madre de la colaboradora de televisión compartió el emotivo vídeo expresando su alegría. "Niñaaaa", escribía.

Las palabras de Irene Rosales y la reflexión de Kiko Rivera

Pese Kiko Rivera tuvo que ausentarse de la fiesta por motivos laborales, su mujer, Irene Rosales, no perdió el gran día de la prima del Dj y a la salida, compartió su felicidad: "Están felices y tienen que disfrutar de esa felicidad que es muy bonita", comentó a la prensa.

Kiko Rivera, por su parte, compartió una emotiva reflexión en sus redes sociales dedicada a Rosales y a sus tres hijos: "Mi Ana de mi vida, llegaste en un momento complicado en mi vida y me diste la luz que necesitaba para mí, siempre serás especial. La pequeña de la casa, mi Carlota de mi alma, brillas por ti sola, gracias por aparecer en mi vida, hija mía, eres lo más bonito de España. Mi primogénito, mi Francisco, cuando llegaste todavía andaba perdido, pero prometo no fallarte nunca, gracias por ser como eres", escribió en sus historias de Instagram.

Kiko Rivera e Irene Rosales Instagram

Respecto a su cónyuge, le dirigió unas románticas palabras: "Y de ti qué puedo decir, que eres el amor de mi vida, mi guía, la que me calma y me cuida, la mejor madre del mundo y la mejor persona que he conocido en mi vida, te amo por siempre", manifestó.