Los sábados de Lomana: El club de los cómodos: los papagayos del PSOE

Está claro que estamos en un cambio de ciclo. Se está trastocando todo lo establecido hasta ahora, hasta el punto de que Europa ha tomado conciencia de que debe armarse hasta los dientes. Rusia vuelve a ser nuestro enemigo, y América, con ese tecnócrata enloquecido en la presidencia, ha decidido darnos la espalda. Hasta cierto punto, tiene razón: el gasto de Europa en armamento era pequeño, exceptuando a Francia con su inversión nuclear, que tanto ha sacado de sus casillas a Putin. En medio está Ucrania, que debería firmar la paz olvidándose de recuperar territorios perdidos, que parecen muy cómodos con Rusia.

Hablando de comodidad, resulta chocante y hasta divertido escuchar a todos los miembros del Gobierno seguir las consignas del señorito, diciendo que están cómodos con todo lo que se proponga, por más contradictorio y disparatado que pudiese resultar para un socialista. Especialmente con las concesiones a Cataluña, porque, de otra forma, se pueden ir al paro, y esa situación ya no sería confortable para ellos.

Los que no nos sentimos nada cómodos somos los ciudadanos ante los espectáculos bochornosos del que fuera el ministro más importante del Ejecutivo, Áldama, y su corte de «escorts» (queda más fino que putas), comisionistas y repartidores de prebendas. Estos socialistas son tan antiguos, zafios y horteras que buscan escorts de catálogo y les pagan pisos. Les firman contratos de trabajo a los que nunca asisten, dándoles también sobresueldos por servicios extra y acompañamiento en viajes de Estado. Muy fuerte, ¿no? Es tan chusco y de una sinvergonzonería sin límites la vida que se pegaban a costa de nuestros impuestos que espero que terminen en la cárcel y devuelvan, al menos, parte de lo malversado. Aunque, ahora que lo pienso, creo que Sánchez consiguió que la malversación no fuese delito, al menos en lo que respecta a los políticos catalanes.

Carmen Lomana. Gtres

Otra fijación chocante es la de los sindicalistas con los grandes atracones de marisco y carísimos vinos. Para las clases populares, el marisco representa un estatus social en ascenso hacia la burguesía, en la que se sienten muy cómodos. El sueño subliminal de cualquier socialista es imitar todos los vicios de la burguesía a la que critican. Lo hemos visto a través de su reciente historia, y lo hacen de libro…

Hoy se celebrará el Día de la Mujer. No me gustan los «días de»; no deberíamos necesitar que se recordasen con un día nuestros derechos, inteligencia e igualdad respecto a los hombres. El mayor logro para una mujer debe llegar a través de su cultura e independencia económica. No tener que estar mantenida por nadie, trabajar y ganar su dinero es lo único que las hará libres.

Siempre recuerdo a una mujer que admiro por encima de todas: Clara Campoamor. Una madrileña de Malasaña, de familia trabajadora, que logró, gracias a becas, hacer la carrera de abogada y ser diputada por el Partido Radical Femenino. Luchando en el Congreso contra otra mujer, Victoria Kent –esta del Partido Socialista, que no estaba de acuerdo con el voto femenino–, consiguió, con ayuda de los conservadores, aprobar el mayor logro de la mujer: su derecho al voto. Se lo debemos a la lucha de esta gran oradora. Eso es lo que yo celebro hoy, llevándole unas flores a la plaza donde hay un monumento en su recuerdo.