Los sábados de Lomana: La imbecilidad del kit de supervivencia

Ya no puedo soportar más tanta imbecilidad. El famoso kit de supervivencia recomendado por Bruselas, destinado a asustar a la gente con un ambiente casi prebélico, parece solo una estrategia para mantenernos distraídos. Es como si el miedo fuera una especie de entretenimiento barato para muchos. Sin embargo, lo que realmente me aterra es que en este mundo, tanto dentro como fuera de España, ya no parece haber espacio para un cretino más. ¿Qué nos van a contar ahora sobre mochilas de emergencia? Si nosotros, los españoles, hemos estado cargando una mochila mucho más pesada desde hace años: la de tener que soportar a este Gobierno de Pedro Sánchez, que es como llevar una carga llena de piedras y ladrillos.

En las últimas semanas, la retahíla de disparates no ha dejado de aumentar. Un día, Félix Bolaños, con ese aspecto de «gustavito el niño del Aro», sale a decir que los Presupuestos no sirven para nada, que son una pérdida de tiempo. Y, aunque no me guste admitirlo, no le falta razón. Porque este Gobierno lleva años gobernando a base de decretos leyes, sin consenso alguno, derrochando el dinero público en cosas tan absurdas como contratos millonarios en Televisión Española para los antiguos presentadores de «Sálvame». Y todo esto, claro, lo tenemos que pagar todos los españoles.

Los sectores productivos del país están hartos. Lo único que piden es poder trabajar en paz, sin sobresaltos, sin tener que lidiar con un gobierno con facultades restringidas y un presidente que le tiene pavor a someterse a votaciones en el Congreso. A Sánchez lo único que le interesa es seguir pegado a su sillón de poder, y, como no podemos echarlo de ahí, lo mejor será reducir su capacidad para seguir haciendo daño.

El kit de supervivencia que deberíamos tener en casa sí o sí, pase lo que pase

Y ya que hablamos del kit de supervivencia, ¿por qué no podemos comprar un fusil Kaláshnikov y esperar a que lleguen los rusos desde el balcón? Eso sería más acorde con la modernidad que vivimos hoy en día. En una sociedad como la actual, con jóvenes apretados en minipisos en Madrid o Barcelona, ¿cómo se supone que vamos a almacenar todo eso?

Antiguamente, antes de que existieran las fechas de caducidad que hoy parecen controlar nuestras vidas, cada casa tenía lo que llamábamos una despensa. Esa despensa era capaz de asegurar no solo nuestra supervivencia durante 72 horas, sino durante varios meses. Hoy, sin embargo, nos están recomendando kits de emergencia cuando ni siquiera tenemos lo básico resuelto.

Y lo peor de todo es Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que me está cayendo cada vez más mal. Primero, anuncia el rearme de Europa, y luego nos recomienda este dichoso kit de supervivencia. Estoy convencida de que detrás de sus consejos hay algún negocio, como el que su marido hizo con las vacunas. A nuestra ya sobrecargada mochila solo le faltaba la reunión en Waterloo entre Arnaldo Otegi, el cabecilla de Bildu, y Puigdemont. Estoy segura de que el próximo en recibir invitación será Sánchez, quien nos prometió que, si resultaba reelegido, traería a Puigdemont esposado para entregarlo a la Justicia. Pero, a este ritmo, acabaremos viendo a toda esta panda caminando de la mano.