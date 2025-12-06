Leonordo DiCaprio, chips y diamantes en Trujillo

Leonardo DiCaprioinvertirá 2.350 millones en Trujillo para levantar la primera fábrica mundial de semiconductores basados en diamantes sintéticos. Ese es el anuncio que la compañía Diamond Foundry Europe SL ha hecho público esta semana y que promete transformar la localidad cacereña en un nuevo epicentro internacional de alta tecnología. El macroproyecto, previsto hasta 2029, contará además con 752 millones de euros en ayudas estatales y generará 500 empleos directos y unos 1.600 indirectos, situando a Extremadura en el mapa global de la industria del chip.

La apuesta llega después de cuatro años de actividad de Diamond Foundry en Trujillo, donde DiCaprio inició en 2021 su inversión en la fabricación de diamantes sintéticos mediante un innovador proceso basado en obleas de diamante monocristalino. La empresa, fundada con un capital social de 146 millones, instaló su primera planta en una parcela de 84.000 metros cuadrados en el polígono Arroyo Caballo, acompañada de una planta fotovoltaica de 120 megavatios destinada al autoabastecimiento energético. Desde entonces se ha convertido en un motor económico para la comarca, con 41 empleados directos y 300 indirectos. Pese al éxito industrial, la compañía registró en 2024 pérdidas de 5,5 millones, una cifra que no compromete su estabilidad, ya que mantiene activos valorados en 285 millones. La firma está participada mayoritariamente por Diamond Foundry INC, matriz con sede en California y propiedad de DiCaprio, y por Aracnet Partners SL, sociedad vinculada a la familia Benjumea.

La fábrica de Diamond Foundry en Trujillo Miguel Roselló La Razón

Salto sin precedentes

Ahora, la empresa quiere dar un salto tecnológico sin precedentes. Estos chips buscan superar las limitaciones del silicio, cuyo sobrecalentamiento frena el progreso de sectores clave como los de la inteligencia artificial, la automoción eléctrica o la computación de alto rendimiento. La nueva fábrica sería la primera en el mundo dedicada exclusivamente a producir sustratos de diamante para chips, lo que situaría a Trujillo en una posición privilegiada dentro de una industria estratégica a nivel global. El proyecto generará, según las estimaciones oficiales, un impacto de 2.150 millones en el PIB en sus primeros diez años de actividad. Y mientras sus inversiones industriales despegan, DiCaprio sigue muy presente en la gran pantalla. Este año ha estrenado «Una batalla tras otras», thriller de acción dirigido por Paul Thomas Anderson, una de las películas más aclamadas de 2025.