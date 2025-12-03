Carmen Lomana recuerda su noche más loca con Ágatha Ruiz de la Prada: "Llegué sin cinturón a casa"

Noche de paz, noche de amor… En Navidad, todo el mundo intenta que aflore su mejor versión y aparcar los malos sentimientos hasta, al menos, el 7 de enero. Estas fiestas se erigen como el momento perfecto para limar asperezas, reconciliarse con enemigos y dejar a un lado esas rencillas que el resto del año parecen insalvables. Carmen Lomana no es una excepción, y la socialité ha sorprendido a sus seguidores al tender puentes con la que, hasta ahora, se había consagrado como una de sus archienemigas, Ágatha Ruiz de la Prada.

Aunque ahora compartieron círculo de amistades y las unía una buena sintonía, la opinión pública ha sido testigo este año de furibundos ataques mutuos. Una lanzaba un ataque, y la otra respondía con uno peor. Así se sucedieron las afrentas, hasta que Carmen Lomana ha dicho “basta” y ha decidido enviar a la diseñadora un mensaje para felicitarle la Navidad.

“Ágatha, feliz Navidad desde Kiss FM, que me están vacilando contigo. Un beso”, ha escrito Carmen Lomana en un mensaje que quizás no llegue a su destinataria, puesto que “me tiene bloqueada, aunque debería bloquearla yo a ella”.

Un primer paso hacia una reconciliación tras meses de enfrentamientos públicos. Quién sabe si logran enterrar el hacha de guerra por Navidad y retoman la amistad que dejaron atrás, pero que tan buenos momentos les regaló. “No conozco el rencor, por más que quiera, siempre me pueden los buenos recuerdos con ella y el cariño que le tengo”, reconoce la colaboradora.

Lomana, de hecho, ha recordado una de sus noches más divertidas junto a Ágatha Ruiz de la Prada. Las dos eran jóvenes y fueron a pasarlo bien a la sala Sol, una de las más icónicas de Madrid, y por lo que cuenta la socialité, la velada dio mucho de sí…

“Me encantaba ir ahí, donde estaba toda la movida. Nos divertimos tanto esa noche… Cuando llegué a casa me di cuenta de que no llevaba el cinturón, me pregunté qué había hecho con él”, rememora, divertida, Lomana.

El origen de su enemistad es incierto, aunque Lomana considera que Ágatha pudo sentirse agraviada cuando ella le dio un toque de atención por los ataques públicos que estaba dirigiendo a Pedro J. Ramírez. “Yo creo que cuando tienes una amiga y tienes confianza y cariño y ves que está haciendo muchas tonterías, se lo puedes comentar. Le dije: ‘Deja de poner verde a Pedro J. es el padre de tus hijos. Tú sabes que se ha ido con otra persona, que ya lo sabías, pero querías tener el estatus de mujer de. Estás haciendo el ridículo porque él no habla de ti. No le llames el innombrable. Cállate y no sigas insultándole”’, explicó en “¡De Viernes!”. Desde entonces, la diseñadora no le dirige la palabra.