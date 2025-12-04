Marta Ortega se supera con la cesta de Navidad que regala a sus trabajadores

Llegan las Navidades y, con ello, todo se contagia de un espíritu festivo. También en el trabajo, que deja de ser tan pesado por unas semanas, especialmente porque lo que pesa es la cesta con la que los jefes agasajan a sus empleados. Al menos sí en aquellas empresas en las que se cuida a sus trabajadores, donde se les mima para agradecerles el esfuerzo demostrado durante el año e incentivarles para que sigan cumpliendo los siguientes doce meses. Algo que no pasan por alto en Inditex, donde se ha elevado tanto la apuesta que cada año se convierte en uno de los fenómenos virales.

Ver cómo los trabajadores al servicio de Marta Ortega quedan boquiabiertos al abrir sus cestas navideñas es todo un espectáculo. Es muy popular en redes sociales que los influencers hagan ‘unboxing’ de los regalos que les hacen desde las firmas de lujo. En Navidad lo que más miradas acapara es admirar qué ha metido la presidenta del grupo Inditex, la hija de Amancio Ortega, en la cesta este año. Y es que cada vez se supera a sí misma, dejando anonadados a sus empleados, como también a miles de usuarios que miran con envidia los vídeos virales.

La cesta de Navidad de Marta Ortega a sus trabajadores

La caja que Marta Ortega confecciona para su equipo para agradecerle sus servicios es espectacular. Supera los 200 euros, pero quizá lo más notorio sea el valor económico, sino lo que incluye en sí, elegido con mimo para hacer más especiales las Navidades de sus empleados. Al abrir la cesta se encuentran con numerosos productos groumet, detalles que han personalizado para cada uno de ellos, una carta de la jefa dándoles las gracias y muchas sorpresas que terminan siendo lo más comentado en redes.

Así ha vuelto a suceder este año. Así lo ha mostrado una de sus trabajadoras, que lleva más de dos décadas bajo la batuta de la familia Ortega, primero con Amancio y ahora con Marta como presidenta del gigante textil. Levanta la tapa y comienza a sacar artículos. Lo primero que le llama la atención es un adorno para el árbol de Navidad, un peluche de ratón ambientado para estas fechas y bien abrigado, que no falta nunca en la tradicional cesta. Sigue mirando y encuentra una caja conmemorativa del 50 aniversario de Zara con una tableta de chocolate. También la carta redactada por su jefa con un breve mensaje a modo de gracias.

Como no podría faltar en una cesta de Navidad, hay numerosas botellas para regar las fiestas. Así, la joven del vídeo se encuentra con champán y vinos tintos y blancos. Por supuesto, son de las mejores marcas y para paladares exquisitos. Al igual que los inestimables embutidos, entre quesos y chorizo y salchichón ibérico de bellota. También un aceite de oliva virgen extra ecológico. Otro clásico, la colección de latas de conservas que sacan de un apuro y ayudan a vestir la mesa.

Por supuesto, no faltan las moscovitas, los turrones y polvorones, así como distintas variedades de dulces típicos de estas fiestas. Pero lo más comentado ha sido el ya popular pollo en lata de Galo Celta, que el año pasado ya fue un boom viral. Marta Ortega ha vuelto a superarse a sí misma con su cesta navideña y ha dejado muy buen sabor de boca entre su equipo, que promete dar el máximo estos próximos meses para así poder abrir la Navidad que viene tan esperada cesta.