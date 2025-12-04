Polémico encuentro: Ana María Aldón, Gloria Camila, Rocío Flores y Marta Riesco, juntas en un brindis navideño

La Navidad ya está aquí y en LA RAZÓN se ha querido iniciar estas fiestas por todo lo alto, con el tradicional brindis. Uno en el que los trabajadores de la redacción se entremezclan con un nutrido grupo de rostros conocidos del mundo de la política, la empresa, el poder, el deporte, el espectáculo y la farándula. Todos unidos para alzar sus copas, hacer balance del 2025 y dejar constancia de los buenos deseos para el próximo 2026. Cuestiones de las que nos han hablado algunos a su llegada a la cita, tras posar por el photocall.

Muchos coinciden en que esperan para el próximo año “tranquilidad y paz”. Aun así, algunos de los piden este deseo se encuentran inmersos a día de hoy en agrias batallas. Es el caso de Ana María Aldón, que llegó espectacular a la fiesta, quizá sin saber que pocos minutos después harían el mismo recorrido personas a las que ahora considera enemigas. Así, en la pista de baile mientras los villancicos retruenan en los altavoces, han coincidido la exmujer de José Ortega Cano, su hija Gloria Camila, la sobrina Rocío Flores y, de postre, Marta Riesco.

Cuatro enemigas de brindis por LA RAZÓN

La primera en hacer acto de presencia ha sido Ana María Aldón, con un traje de chaqueta en verde. Aceptó encantada la invitación de acompañarnos en el brindis navideño del periódico, aparcando por un día sus tareas. Entre ellas, responder a los ataques de Gloria Camila, mientras ésta hace lo propio con los reproches que recibe. Llevan años protagonizando un cruce de acusaciones desde distintos platós de Telecinco, elevando estos días el tono hasta entrar en temas delicados. Por ejemplo, la ex de Ortega Cano ha denunciado cómo la situación vivida con la hija se le hizo insostenible y trató de quitarse la vida. Algo que Gloria rechaza y ha anunciado acciones legales contra ella y Gema Aldón por insinuarlo.

Ana María Aldón en la fiesta de LA RAZÓN Jesús G. Feria

Un par de semanas después de este escándalo, mientras los ataques continúan día a día desde los platós, este jueves 4 de diciembre cruzan sus miradas en la fiesta navideña de LA RAZÓN. Media hora después de la llegada de la diseñadora, hizo lo propio Gloria Camila, acompañada de su sobrina Rocío Flores. Ambas apostando al negro, espectaculares, no dudaron en hablar con el equipo. Confesaron que las Navidades las pasarían en familia, aunque Gloria en Madrid y Rocío en Málaga, pero tratarán de juntarse. Piden “salud, trabajo, felicidad y tranquilidad”, para el año nuevo, mientras que descartan cualquier cosa material como obsequio.

Rocío Flores y Gloria Camila en la fiesta de Navidad de LA RAZÓN David Jar

No hay mención a quien se encontrarán cuando den unos pasos más, salgan del photocall y se crucen las miradas con Ana María Aldón. La tensión se hará evidente, después de mucho tiempo sin verse en persona, después de tan graves acusaciones vertidas estos días en los medios. También entre Rocío y la exfrutera, pues recientemente se citó con su madre, Rocío Carrasco, en un centro comercial de Madrid, estrechando lazos. Tienen enemigos en común y eso siempre une.

Pero se complica aún más la cosa cuando hace acto de presencia Marta Riesco en la cita. Fue la última en llegar y optó por no pasar por el photocall. Aquí se vería de nuevo con quien fuese su amiga, Rocío Flores, hasta que su relación con su padre, Antonio David Flores, las distanció. Tienen mucho que reprocharse y prefieren permanecer lo más alejadas posible la una de la otra. Así han hecho durante la velada navideña del periódico, separadas en bandos: Gloria y Rocío por un lado, Ana María por otro, Marta por el suyo. Sin incidentes más allá de miradas.