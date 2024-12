Los sábados de Lomana | María Estuardo y Marisa Paredes: filias y fobias

Entre los muchos compromisos de estos días y locura en la que se han convertido unas fechas que deberían ser de paz y recogimiento para los cristianos, porque no olvidemos que estamos celebrando el nacimiento de Cristo en Belén y el comienzo con esa fecha de nuestra era cristiana. Como les comentaba, entre tanta locura prenavideña tuve una tarde maravillosa de emoción, belleza y alimento para el espíritu tantas veces desquiciado por estas costumbres de consumirlo todo, hasta la salud. Ese momento fue ir al precioso Teatro Real de Madrid para contemplar y escuchar la ópera «María Estuarda». Una hermosa tragedia lírica en dos actos con música de Gaetano Donizetti (1797-1848), con un libreto de Gioseppe Bardari y basada en la traducción de Andrea Maffei, de la obra de «María Estuarda», de Friederich von Schiller.

La obra fue originalmente representada en el Teatro alla Scalla de Milán, 30 de diciembre de 1835 y ahora, se estrena por primera vez en Madrid. Fue de una belleza suprema con una dirección perfecta acorde con el libreto, sin excentricidades que convirtieron en sublime esta tragedia basada en a los últimos días de María Estuardo. Con un magnífico vestuario historicista y ambientación perfecta con momentos sobrecogedores, unido a unas voces de dos mujeres que nos elevaron al nirvana, Lisette B en María Estuardo y Miguel Akhmetshina, en Isabel I Tudor.

El público del Teatro Real se rinde ante el duelo de reinas en 'Maria Stuarda' Europa Press

Gaetano Donizetti fue realmente novedoso en su momento, dejando a un lado la típica ópera de drama de amor, entre la soprano y el tenor que acaba desbaratada por el barítono. Donizetti escribió un papel para dos sopranos protagonistas. Difícil decidirme por mi favorita ante tanta belleza en sus voces.

La historia de esta reina de Escocia es muy desgraciada. Murió decapitada por los celos de su prima Isabel I de Inglaterra, bastarda, que nunca pudo superar su trauma. Por ello, envidiaba a La Estuardo por su gran belleza y vida fascinante. Ojo, que los hechos sucediesen hace siglos no les resta un ápice de interés, curiosidad y pasiones que conforman la condición humana. Es la historia de dos mujeres que vivieron para odiarse pero también se admiraban y que concluyó con la decapitación de una ordenada por la otra. Una de las historias más apasionantes de la historia de Inglaterra y Escocia de la Edad Moderna. Me gustaría contarles la apasionante y triste vida de La Estuardo a la que casaron a los 16 años con el rey de Francia. En esa época, reinaba la dinastía Valois. Probablemente, les contaré su vida en otro momento porque estoy segura que les fascinará.

Marisa Paredes Razon

No quería terminar esta crónica sin mencionar la repentina muerte de la actriz de cine y teatro Marisa Paredes. Gran profesional y mujer de izquierdas, muy radical, de pensamiento único o piensas como yo, o no me interesas. Nunca olvidaré cuando vio a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el tanatorio de Concha Velasco y empezó a gritar: «¿Qué hace está aquí? ¡Qué la echen!» Una lástima esa intolerancia, esa falta de educación y sectarismo que ensombrece una brillante carrera artística. Su trabajo y donde se hizo famosa como actriz de teatro fue en Televisión Española, en vida de Francisco Franco, en los años sesenta. Algunas personas son así de incoherentes. Espero que descanse en paz.