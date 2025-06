Los sábados de Lomana: la vitalidad, señores, no se pierde, se abandona

¡Madrid está que arde! Y no lo digo solo por las altas temperaturas, que también, sino porque vivimos inmersos en la efervescencia de las fiestas de San Isidro. La ciudad late con fuerza entre verbenas castizas, conciertos al aire libre, propuestas culturales de todo tipo, y, por supuesto, zarzuela. La Feria de San Isidro en Las Ventas, que se extiende durante todo mayo y parte de junio, está en pleno apogeo. Es una delicia ver los teatros repletos, los museos a rebosar, y ni hablemos de los restaurantes: conseguir mesa en los locales de moda es ya una heroicidad.

La semana pasada fui a la Plaza de Las Ventas, deseaba ver a Roca Rey, mi torero predilecto, con el que tengo pendiente una comida la semana que entra. En el segundo toro estuvo simplemente sublime. El ambiente era electrizante, un lleno absoluto. Sin embargo, algo me chirriaba... No era la misma plaza que recordaba de hace años. Sentí una cierta pérdida de ese halo de elegancia que siempre distinguió a Madrid. Antes, los hombres del tendido de sombra lucían traje impecable y corbata, una costumbre que parecía haberse evaporado. El jueves repetí visita y tuve la fortuna de ver al malagueño Jiménez Fortes, que ha resurgido con fuerza en este San Isidro 2025. Con una carrera marcada por luces y sombras, confesó que el año pasado estuvo a punto de abandonar la profesión. ¡Qué lujo poder verlo renacer con esa fuerza y sensibilidad!

Carmen Lomana en los Elle Style Awards 2025 Gtres

También esta semana se celebraron los 80 años de la revista «Elle», un acontecimiento bellísimo en los salones y escenario del Teatro Real de Madrid. Fue una noche mágica en la que se rindió homenaje a figuras nacionales e internacionales que han estado ligadas a la historia de la publicación y sus icónicas portadas. Entre ellas, la maravillosa Elle Macpherson, la inolvidable modelo australiana que tantas veces posó en bañador para su entonces marido, el fotógrafo Gilles Bensimon. Y también nos acompañó Imán, la divina modelo somalí y última esposa del legendario David Bowie. Tras la entrega de premios, se abrió el telón y apareció una calle de París: subimos todos al escenario y nos recibió un cóctel-cena ambientado como si estuviésemos en pleno Saint-Germain, con mesitas, puestecitos de bebidas, música... Una velada redonda, divertida y chic, en la que acabamos bailando gracias a un grupo fantástico. Gracias, de corazón, a todo el equipo de «Elle» y a su elegante directora, Benedetta Poletti, por esta experiencia inolvidable.

Y mañana, domingo, volveré a firmar mi libro en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro. No se la pierdan, es una feria preciosa, salpicada de casetas, puestos con café, sándwiches, helados artesanales... Un plan perfecto para un día soleado. Estaré encantada de recibirles de 19:30 a 21:00 en la caseta número 284, de la editorial La Esfera de los Libros. Me encantará saludarles, firmar su ejemplar y charlar un ratito. El libro se titula «Pasión por la vida», y es que no concibo otra manera de vivir: con alegría, con agradecimiento, y sabiendo que esto, la vida, es apenas un soplo. No permitamos jamás que esa frase tan limitante se nos cruce: «A mi edad ya no puedo…». ¡Por favor! La edad es una cuestión de actitud. La vitalidad no se pierde, se abandona. Y yo no estoy dispuesta a hacerlo. Otro día hablaremos del edadismo, porque hay mucho que decir. ¡Feliz weekend!