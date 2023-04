Sale a la luz el mensaje de Ana Obregón a Carolina Monje, ex de Aless Lequio, tras el nacimiento de Ana Sandra

Según ha adelantado en exclusiva 'Vanitatis', Ana Obregón se ha puesto en contacto con Carolina Monje después del nacimiento de Ana Sandra, la hija póstuma de Aless Lequio. Fuentes cercanas a la joven han desvelado al anterior medio citado que la presentadora le envió un mensaje de Whatsapp a la última pareja de su hijo el último fin de semana de Semana Santa. "Le ha escrito un texto largo, que, perfectamente, podría ocupar una página de folio entera para agradecerle su silencio y postura pública, además de confesarle que le gustaría que conociese a la niña, cuando esta llegue a España, y le encantaría que pudiese tener una relación con Ana Sandra en el futuro. Por último, quiso desearle toda la felicidad del mundo", ha relatado alguien del círculo de Carolina Monje a 'Vanitatis'.

Carolina Monje y su prometido Instagram

Tras esto, la diseñadora, que se encontraba en Ibiza de viaje con sus amigas y su prometido, no supo cómo reaccionar. "Fue en el fin de semana de la Semana Santa. Ella estaba de viaje en Ibiza con sus amigas y su prometido cuando sucedió. Carola se quedó muy afectada emocionalmente y no supo a ciencia cierta cómo reaccionar", ha contado esta fuente. La joven, que está muy afectada por lo que ha sucedido, ya no tiene tanta relación como antes con Ana Obregón y todo esto le ha pillado de sorpresa. Ella era conocedora de los planes de la presentadora y quiso apartarse desde el principio. "Carolina no está preparada para asumir el regreso de Aless, en cierta forma a través de Ana Sandra, le costó mucho superar su partida. Todo este asunto le remueve tantas cosas del pasado…", ha terminado relatando en exclusiva a 'Vanitatis' esta persona cercana a Carolina Monje sobre cómo se encuentra la diseñadora en estos momentos.

La última pareja de Aless Lequio quiere seguir al manteniéndose al margen y quiere vivir una vida alejada del foco mediático. Carolina Monje no ha querido pronunciarse públicamente sobre este asunto y ha preferido optar por el silencio. La diseñadora ha rehecho su vida tras el duro golpe que vivió tras el fallecimiento de Aless Lequio, con el que tenía planes de futuro y de formar una familia. La joven dará el 'sí quiero' el próximo octubre junto a Álex Lopera y está centrada en los preparativos de su enlace matrimonial.