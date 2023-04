Así son las primeras imágenes en movimiento de Ana Obregón y su nieta en Miami

Si hasta ahora habíamos visto los posados de Ana Obregón junto a su nieta Ana Sandra en su revista de cabecera así como algunas fotografías de su estancia en Miami, ayer 'Viernes Deluxe' emitía las primeras imágenes de la actriz en movimiento mientras se encontraba paseando a la bebé por las calles de la ciudad. Acompañada por una mujer, de la que se desconoce la identidad, Ana aparece en este vídeo ataviada con un vaporoso vestido rosa y ajena durante varios momentos a la presencia de los paparazzi.

Según Antonio Montero, las imágenes fueron captadas el pasado 13 de abril por un compañero de profesión que reside en Miami. En ellas, Ana pasea con actitud distraída el carro de su bebé hasta que se percata de la presencia del reportero gráfico y cambia su comportamiento: es entonces cuando se acerca a su nieta, le procura varias carantoñas y tapa la parte superior del carro con una manta, bien para protegerla del aire, bien para que no se puedan tomar imágenes de la menor.

Ana Obregón pasea a su nieta por Miami Telecinco

Tras ver este material, Jorge Javier Vázquez entraba en el debate de la nueva situación de Ana Obregón siendo muy duro con la madre de Aless. “Llamarla abuela es enmascarar, legalmente es la madre”, explicaba. En cuanto a si el dinero de las fotografías de Ana con su nieta ha sido destinado a la fundación de su hijo, el presentador aseguraba que le parecía un gesto “muy bonito” pero, destacaba, “tenemos que recordar que la niña no es un cuadro, que no se exhibe con fines comerciales, la niña es un ser humano y hay que respetar los derechos del bebé”.

Así mismo, Jorge Javier señaló que, en su opinión, “Ana no pensaba que su actitud iba a ser tan cuestionada”. Según él, “nadie había cuestionado su comportamiento de los últimos años­­­­ respecto a manera de enfrentarse al luto, y ahora hay más de una voz que dice: igual se nos ha ido de las manos”. En cuanto a las imágenes de Ana paseando el carro de su nieta, el catalán aseguraba que eran “bellísimas”. “Ahora bien, reivindico mi derecho a ser crítico con esta historia que ella nos ha expuesto de manera libre a todos. No voy a tolerar que ella intente hacer creer a la ciudadanía que los que la apoyan son buenas personas y, los que no, pertenecemos al mundo del demonio o del infierno. Lo siento, por ahí no voy a pasar. Quizás, Ana Obregón, te hayas equivocado en algo”, terminó diciendo.