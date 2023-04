Carlos Bardem, sin piedad, acusa a Ana Obregón de traficar con personas

Ana Obregón sigue acaparando portadas y titulares. La presentadora se ha convertido en el personaje del año de la crónica social tras cumplir el sueño de su hijo y convertirse en abuela por gestación subrogada en Miami. La actriz sigue en el centro de la polémica y todo el mundo ha querido dar su opinión sobre lo sucedido, desde políticos a profesionales del mundo del espectáculo. En esta última ocasión, Carlos Bardem se ha pronunciado sobre la decisión de Ana Obregón y no ha tenido ningún reparo en cargar públicamente contra ella.

"La subrogáción es una cosa que es ilegal en este país y está bien que así sea. Es una manera de tráfico de personas. Estoy absolutamente en contra de todo esto", ha comenzado diciendo el actor sobre el proceso al que ha recurrido la presentadora en Estados Unidos para convertirse en abuela. Para el hermano de Javier Bardem, Ana Obregón se ha "aprovechado de la precariedad de una mujer para usarla de paridero, digamos". "Nadie hace eso de motu proprio. Eso se hace por necesidad. Hay alguien que está pagando a cambio de la necesidad de alguien. Eso es lo que pienso de eso", ha dicho con dureza. A pesar de haber dado su opinión, Carlos Bardem ha dejado claro que no le interesa lo más mínimo el asunto y que "no es un tema a mí que me interese ni mucho menos".

Ana Obregón con su nieta Instagram

Alessandro Lequio, el otro protagonista desde que salió a la luz el bombazo, ha decidido mantener también al margen de lo sucedido y hoy, en su programa de cabecera, se ha pronunciado por última vez sobre su nieta y Ana Obregón. El italiano ha estado en el ojo del huracán mediático y está viviendo una de las peores temporadas de su vida por lo sucedido, algo que le ha afectado notablemente. "Necesito no hablar más, he hecho comentarios por la presión pero prefiero mantenerme en silencio como he hecho desde el 13 de mayo de 2020", ha dicho el padre de Aless Lequio. "Mi deseo y necesitad es no volver a pronunciarme y lo que piense y lo que diga lo haré con mi familia, que son los importantes. Prefiero estar callado", ha sentenciado, dejando entrever que no asistirá a la próxima presentación del libro de su hijo, 'El chico de las musarañas', que saldrá a la luz el próximo 19 de abril, otro de los últimos sueños de su hijo. Aún así, el aristócrata ha hecho una millonaria donación de cuatro millones de euros a la Fundación Aless Lequio en la lucha contra el cáncer.