Shakira desembarca en Europa con isima, su línea de cosmética capilar

Shakira está experimentando una suerte de renacer artístico, una exitosa vuelta a los escenarios tras unos años alejada de la música, centrada en su familia. La ruptura con Gerard Piqué supuso para ella, tras el dolor inicial, una especie de liberación que le permitió regresar con más fuerza que nunca, tal y como está demostrando con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

En un ranking difundido por “Billboard Boxscore”, tradicionalmente dominado por leyendas del rock y el pop anglosajón, la colombiana se alza como la única artista latina entre los diez primeros puestos, ocupando nada menos que el segundo lugar.

Shakira triunfa en Norteamérica y se convierte en la artista femenina más grande del mundo. En lo que va de año, ya ha facturado más de 130 millones de dólares solo en sus directos, por debajo únicamente por Coldplay en su gira por Asia, Oceanía y Oriente Medio, lo que convierte a Shakira también en la artista más grande del mundo en habla hispana.

Pero su éxito va más allá de los escenarios. La cantante ha invertido parte de su fortuna en diversos negocios, y uno de los que más está despuntando es el de su firma de productos cosméticos para el cabello. Se trata de isima, una marca que lanzó el pasado junio en 30 países y que en solo unos meses se ha consolidado como un referente en el sector.

Después de ganar cuatro prestigiosos premios con su lanzamiento -Allure Best of Beauty 2025; Harper’s BAZAAR Beauty Icon; Oprah Beauty O-wards y NewBeauty NB100 What’s Next in Beauty- y de conquistar al público en Estados Unidos y México, ahora isima llega a Europa.

Shakira ha elegido Reino Unido, y en concreto, Selfridges, la famosa tienda multimarca especializada en productos de cuidado y belleza, donde se ubicará el primer stand de la marca.

En concreto, isima desembarca en cuatro de sus tiendas, en Manchester, Birmingham y Londres; en concreto, en la legendaria flagship store de Oxford Street. Tanto Shakira y el CEO de isima, Sid Katari, como los responsables de la cadena británica, han expresado su emoción al respecto del desembarco del nuevo proyecto empresarial de La Loba en Reino Unido.

Este movimiento es el primer acercamiento de la línea de cuidado capilar y belleza de Shakira al mercado europeo. Mientras, en España, muchas seguidoras de la colombiana ya compran sus productos a través de la web.