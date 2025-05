Shakira ya no llora: la millonada que ha facturado en lo que va de año solo con su gira

Shakira continúa en plena gira mundial de "Las mujeres ya no lloran" y tras arrasar en México y Latinoamérica ahora conquista Estados Unidos con paso firme.

En un ranking difundido por "Billboard Boxscore" y dominado por leyendas del rock y el pop anglosajón, la colombiana se alza como la única artista latina entre los diez primeros puestos, ocupando nada menos que el segundo lugar.

"La Loba" aúlla en Norteamérica y se convierte en la artista femenina más grande del mundo. En lo que va de año, ya ha facturado más de 130 millones de dólares solo en sus directos, por debajo únicamente por Coldplay en su gira por Asia, Oceanía y Oriente Medio, lo que convierte a Shakira también en la artista más grande del mundo en habla hispana.

Shakira ha superado el tour de "Mañana será bonito" de su compatriota Karol G y se convierte en la única mujer del mundo en el top 10 de recaudación de directo.

La escala estadounidense de su"Las mujeres ya no lloran" está terminando de consagrar a Shakira como una de las más grandes de todos los tiempos. No solo por agotar el papel en cada uno de los estadios que pisa (ya ha vendido un millón de entradas) sino por hacerlo con el show más espectacular del momento y rodeada de los artistas más importantes del mundo.

Shakira in Concert - East Rutherford, N.J. Charles Sykes/Invision/AP Agencia AP

Si Alejandro Sanz, Ozuna o Rauw Alejandro fueron los coprotagonistas de los conciertos en Nueva York de Shakira, ahora, para sus shows en Boston y Miami, la colombiana no se queda atrás. Para su concierto en Boston del 29 de mayo contará con Will.i.am, con quien firmó sus hit "Girl Like Me" y "Dont't You Worry", y, en Miami, el epicentro de la industria musical latinoamericana, será Manuel Turizo el que compartirá escenario con Shakira.

Además, hoy Shakira ve como se estrena el videoclip de su nueva canción con Alejandro Sanz, "Bésame". Dirigido por Jaume de la Iguana, el visual se rodó durante los ensayos de su show en Charlotte, donde compartió escenario con el español.