Gerard Piqué desmonta a Shakira y defiende lo feliz que es ahora con Clara Chía

Gerard Piqué y Shakira han terminado muy mal después de 12 años de relación y dos hijos en común. Las sospechas de que el jugador estaba conquistado el corazón de Clara Chía se vieron confirmadas por un bote de mermelada. A partir de aquí estalló la guerra entre la pareja, a la que le costó horrores llegar a un acuerdo en relación a sus dos vástagos. El futbolista colgó las botas para centrarse en sus negocios –los cuales han sufrido un fuerte varapalo económico-, además para poder viajar con más regularidad para estar cerca de sus hijos, quienes ahora viven en Miami junto a su madre. La cantante, mientras tanto, se ha hecho de oro con muy buen ritmo, el marcado por sus canciones utilizadas a modo de venganza para aclararle a su ex todo lo que no ha sabido expresarle durante su ruptura. Auténticos hits que se han traducido en millones de euros, pero que han impuesto una versión de la historia que no casa, como viene siendo lógico, con la parte contraria. Y es que las rupturas no son sencillas y siempre hay opiniones enfrentadas. Mientras ella cantaba sus dardos envenenados, él se reservaba su respuesta. Hasta ahora.

Shakira Instagram

El exjugador se ha mordido la lengua en muchas ocasiones durante este tiempo que el huracán perturbaba su ansiada felicidad. Respondía a los ataques de su ex con silencio, echando mano del humor o incluso aprovechando la ocasión para obtener jugosos contratos publicitarios con firmas de relojes y coches mencionados en sus temazos. No hay mal que por bien no venga, aunque Gerard Piqué considera que ha pagado una factura muy alta por seguir los designios de su corazón. No se arrepiente de haber confiado en sus sentimientos y haber apostado por su relación con Clara Chía, por mucho quebradero de cabeza que le haya provocado diluir la familia que había creado con Shakira.

El jugador ha protagonizado tantos titulares en la prensa deportiva como en la crónica social, lo que le convierte en un personaje público muy potente. “Lamentablemente, has estado en las noticias ajenas al deporte, pero, ¿siente que ya bajó la marea, sientes que ya las noticias son sobre lo que quieres hablar?”, le preguntan en su última entrevista, concedida a CNN en español. Lo ha pasado especialmente mal cuando su ruptura con Shakira estaba en boca de todos y considera que no ha imperado la verdad: “Yo siempre he estado muy tranquilo. Sé en el mundo en el que vivimos. Sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación controláis un mensaje y, en líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender”, comienza a verbalizar lo que siente.

Gerard Piqué y Clara Chía Instagram

Lo hace para aclarar que hay cuestiones que se han dado por ciertas en el conflicto con la cantante colombiana que no se ajustan a la realidad: “La verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar. Siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen. Ellos saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad. Entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista y que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera”, asegura diplomático e inesperadamente positivo frente a las críticas, lo que evidencia el buen momento personal por el que atraviesa.

Y es que parece que Gerard Piqué está más sereno que nunca, que ha encontrado la estabilidad con su entorno, donde Clara Chía es protagonista: “Estoy feliz, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado. La vida que he tenido, poder jugar en el club de mi vida durante más de 20 años, unos hijos maravillosos, una familia increíble, unos amigos de toda la vida, los del colegio que los conservo. Y a partir de ahí, crear cosas como la Kings League, veremos qué me depara el futuro y disfrutar de la vida, que al final esto dura dos días y tenemos que disfrutarla”, sentencia optimista, después de dejar atrás muchos nubarrones y canciones que en su playlist seguramente no estén.