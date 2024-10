Shakira hace un importante anuncio sobre su gira en plena guerra con Gerard Piqué

El enfrentamiento público entre Shakira y Gerard Piqué vuelve a alcanzar su punto más candente. Comenzó hace meses con los temas que lanzó la cantante en los que “claramente” se refería en términos muy poco amables al exfutbolista y a la nueva pareja de este, Clara Chía, y aunque él se ha mantenido más o menos en silencio a lo largo de todo este tiempo, por fin ha dado un paso al frente.

Piqué ha concedido una entrevista a “CNN” y ha señalado que la historia de su separación de Shakira no se ha narrado como en realidad fue: “La verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar. Siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen. Ellos saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad. Entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista y que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera”.

Además, el deportista se declaró “feliz” y “afortunado”, en parte por lo bien que va su relación con Clara Chía: “Hay que disfrutar de la vida, que al final esto dura dos días y tenemos que disfrutarla”.

Poco después, Shakira ha emitido un comunicado para hacer un importante anuncio sobre su gira “Las mujeres ya no lloran” en Estados Unidos y Canadá, un nombre que hace referencia a uno de los versos de la primera canción con la que atacó a Piqué, su “Music Sessions, Vol. 53” con Bizarrap.

Shakira anunció una serie de fechas en estadios y arenas por toda Norteamérica en 2025, pero tras la increíble demanda de los fans y los cambios en la producción, la gira será reprogramada para la primavera del 2025, con varias paradas convertidas en estadios. Un aumento de fechas en su calendario a consecuencia del éxito que ha cosechado en las primeras ventas de entradas, quedando así el programa: