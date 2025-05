Sheila Casas hace llorar a Álvaro Muñoz Escassi: el mensaje que ha dejado sin palabras al concursante de "Supervivientes"

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas conforman una de las parejas más mediáticas de la actualidad. Desde que salió a la luz su romance en otoño de 2024, el jinete y la abogada no han dejado de gritar su amor a los cuatro vientos e incluso no descartan pasar por el altar en un futuro.

Sheila Casas rompe su regla de oro

Escassi y Sheila Casas llevan más de dos meses separados. El jinete voló a Honduras en su mejor momento sentimental con la abogada y no han tenido contacto desde que se despidieron en Madrid antes de comenzar el reality de "Supervivientes". A pesar de la distancia, la hermana de Mario Casas está siguiendo el concurso de su pareja de cerca y este domingo ha roto su regla de oro entrando en el concurso para enviar un mensaje a Escassi.

Aunque Sheila no ha querido viajar a Honduras para protagonizar un bonito reencuentro televisado con su pareja, sí que ha sorprendido al jinete a través de un emotivo vídeo. Las palabras de la abogada provocaron que Escassi se derrumbara, totalmente emocionado por este inesperado gesto de su pareja.

Álvaro Muñoz Escassi, muy emocionado tras recibir un mensaje muy especial de Sheila Casas Europa Press

"¡Mi amor! No te esperabas que fuera yo eh... te echo mucho de menos y tengo muchas ganas de verte", comenzaba diciendo Sheila. "Eres un ejemplo de todo. Me da un gusto verte hacer las pruebas. ¡Eres un fiera! ¡Qué maravilla! Tengo muchas ganas de estar contigo, pasármelo bien, de reírme, de olerte y abrazarte... vamos, que tengo ganas de ti. Para mí eres el ganador. Te pienso muchísimo y tengo muchísimas ganas de verte. Te amo mucho mucho y te pienso todo el rato. Te estoy esperando... todo sigue igual, tal cual lo dejaste. ¡Aquí estoy esperándote y con muchas ganas de verte!", finalizaba la abogada.

Entre lágrimas, Escassi le pedía a su hermano Gonzalo, que había viajado hasta Honduras para darle una sorpresa, que le enviase un mensaje a su pareja: "Pienso todos los días en ella, díselo, díselo de verdad". "Sheila te ha dicho que todo está igual, que te sigue amando y que te ve todo el rato y que solo tiene ojos para ti. Te dejo digerirlo y cerramos micrófonos", añadía Barneda, tranquilizando al jinete con sus palabras.

El supuesto "affaire" de Terelu y Escassi

Nada más aterrizar Terelu de nuevo en Honduras, salió a la luz el supuesto "affaire" que habría mantenido la hija de María Teresa con Escassi en el pasado, relación que continúa acaparando todos los titulares desde hace días. Sheila Casas fue la última en reaccionar sobre el asunto, mostrándose de lo más confundida ante las cámaras. "A mi él me dijo que no, pero no lo sé. No lo sé, a lo mejor no se acordaba, pero a mí me dijo que no en su día", reveló la hermana de Mario Casas. Aún así, dejó claro que, en el caso de que hubiera pasado de verdad, "no" tiene importancia porque "fue hace muchísimos años y fue antes de conocerme, que es su vida".

Tras el mensaje que ha enviado a Escassi, Sheila Casas ha dejado claro que su relación con el jinete no ha cambiado nada y que sigue intacta desde que voló a Honduras. ¿Decidirán dar un paso más en su relación cuando el concursante regrese de "Supervivientes"?