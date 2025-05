Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas: ¿Campanas de boda desde "Supervivientes"?

En plena aventura en "Supervivientes 2025", Álvaro Muñoz Escassi ha vuelto a colocarse en el centro de todas las miradas. El jinete, que en las primeras semanas del reality mantenía un perfil más discreto, ha ido ganando protagonismo hasta convertirse en una de las piezas clave del concurso. Pero no solo por su rendimiento en la isla, sino por los detalles que ha soltado sobre su vida personal… y, más concretamente, sobre su relación con Sheila Casas.

Todo comenzó con una charla distendida con Makoke, donde la colaboradora consiguió lo que muchos llevaban tiempo esperando: que Escassi hablase sin rodeos de su romance con la hermana de Mario y Óscar Casas. Y no solo habló, sino que dejó caer que entre él y Sheila podrían estar dando pasos muy serios. ¿El más importante de todos? Tal vez el compromiso.

"Con Sheila me apetece todo"

"Con Sheila me apetece todo, la verdad", confesó el jinete. Una frase que no pasó desapercibida. Al preguntarle directamente por una posible boda, no lo negó. De hecho, dejó el misterio en el aire con una sonrisa: "Tú qué sabes si no le he pedido ya el anillo", bromeó con Makoke. Y remató con una reflexión que suena más a declaración de intenciones que a frase suelta: "Casarse es un acto de amor, no tiene por qué cambiar nada".

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas Instagram

Esta confesión ha revuelto las redes y ha puesto a especular a sus fans. ¿Es posible que Escassi ya haya dado el paso antes de partir a Honduras? ¿Podría haberle regalado el anillo a Sheila en privado, lejos de cámaras?

Lo cierto es que la pareja nunca ha escondido su buena sintonía. Desde que "Diez Minutos" destapó su relación en noviembre pasado, y tras su primer posado oficial en enero, ambos se han mostrado más unidos que nunca. Incluso Sheila, que siempre se mostró reacia a la idea del matrimonio, dejó la puerta entreabierta en un evento en febrero: "Nunca he querido casarme, pero… nunca digas nunca”.

Y mientras el reality sigue su curso, una cosa está clara: Álvaro y Sheila están en su mejor momento. Si hay boda o no, aún es un misterio, pero las pistas apuntan a que el amor entre ellos va muy en serio. Y en la isla, los secretos duran poco.