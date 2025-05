Sheila Casas reacciona al supuesto "affaire" de Álvaro Muñoz Escassi y Terelu Campos: "Me dijo que no, pero no sé"

Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi continúan en el ojo del huracán mediático por su supuesto "affaire" del pasado. Desde que Makoke preguntó por el asunto, todas las miradas están puestas en la hija de María Teresa Campos y el jinete, que siguen sin ser claros con sus explicaciones.

Sheila Casas rompe su silencio

Desde que salió a la palestra mediática este supuesto "affaire" las reacciones no se han hecho de esperar. Una de las primeras fue Carmen Borrego que, desde plató, aseguró que no sabía nada: "Álvaro ha sido pareja de su íntima amiga, Lara Dibilos. Antes de ella, a lo mejor, después de Lara, ya no lo creo".

La hija de Laura Valenzuela también fue sincera sobre el asunto y explicó que ella no sabía nada. Aún así, le quitó importancia. "Nunca me lo ha contado ni una ni otro, pero eso que se han llevado ellos", comenzó diciendo Lara Dibildos en "TardeAR". "Si tengo que apostar... apostaría a que ha sido después de estar conmigo", teorizó sobre el asunto, explicando que no "suelen contarle" con quiénes se acuestan y que "me cuadrarían ambas cosas". "Es algo sin importancia, algo que se habrán llevado los dos", zanjó la actriz.

Terelu Campos confiesa en 'Supervivientes' más detalles sobre su pasado con Álvaro Muñoz Escassi Europa Press

Ahora, ha sido el turno de Sheila Casas, actual pareja de Escassi desde hace unos meses. La abogada ha roto su discreción y se ha sincerado ante las cámaras, mostrándose de lo más desconcertada por este supuesto "affaire" del jinete con Terelu Campos.

Tal y como ha confesado la hermana de Mario Casas, ella no era conocedora de este supuesto romance. "A mi él me dijo que no, pero no lo sé. No lo sé, a lo mejor no se acordaba, pero a mí me dijo que no en su día", ha declarado Sheila. Aún así, la televisiva ha querido dejar claro que, en el caso de que hubiera pasado de verdad, "no" tiene importancia porque "fue hace muchísimos años y fue antes de conocerme, que es su vida".

¿Planes de boda?

Escassi puso rumbo a Honduras en su mejor momento sentimental con Sheila Casas, la mujer que le ha devuelto la ilusión en el amor tras su polémica ruptura con María José Suárez. De hecho, incluso hablaron de planes de boda antes de comenzar el reality de Mediaset. Ahora, la abogada vuelve a responder a la gran pregunta. "Pues no lo sé. Cuando llegue y vea cómo estamos, pues nunca se sabe la vida, ¿no? Si estamos bien y somos felices... que sea lo que tenga que venir", ha confesado Sheila sobre sus planes de futuro con el jinete.