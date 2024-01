El significativo gesto de Eva González con María Cerqueira que evidencia su verdadera relación

María Cerqueira ha publicado en su perfil de Instagram un vídeo resumen de su 2023. En el clip audiovisual, como era de esperar, aparece Cayetano Rivera con la presentadora portuguesa compartiendo multitud de momentos románticos y familiares. A punto de cumplir un año de amor, la pareja está más enamorada que nunca y su relación se consolida por momentos. De hecho, los hijos de ambos ya se consideran hermanos y Lucía Rivera no puede estar más feliz por su padre y su nuevo noviazgo.

Después de su sonada separación con Eva González, el diestro ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor al lado de la celebritie portuguesa, con la que está viviendo un intenso romance y conforman una de la parejas más mediáticas y seguidas del país luso. A pesar del gran desengaño sentimental que supuso para la modelo sevillana la ruptura con el padre de su hijo, lo cierto es que la presentadora de "La Voz" solo le desea lo mejor a Cayetano y así lo ha expresado ante los medios de comunicación en repetidas ocasiones.

Tanto es así, que incluso Eva González ha dado "me gusta" al vídeo que ha compartido María Cerqueira en Instagram en el que aparece junto a Cayetano. Con este significativo gesto, parece ser que la modelo quiere acercar posturas con la nueva pareja de su exmarido, dejando bien claro que no siente ningún tipo de rencor ni cualquier sentimiento negativo hacia ella. Aunque ninguna de las dos se sigue en redes, ha llamado mucho la atención el "like" de la modelo sevillana a la presentadora portuguesa en su última publicación.

Eva González, a diferencia que Cayetano Rivera, tiene cerrada de momento la puerta al amor. La presentadora de Antena 3 está centrada en sus compromisos profesionales y en ella misma. Rodeada de su familia y de los suyos, parece ser que no está dispuesta a volver a ilusionarse con ningún hombre.