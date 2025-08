Silvia Bronchalo describe el día a día de Daniel Sancho en prisión y habla de la indemnización a la familia Arrieta

Se cumplen dos años de la detención de Daniel Sancho en Tailandia, por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Un crimen que mantuvo en vilo al mundo y por el que el hijo de Rodolfo Sancho ya cumple condena perpetua en prisión. Una situación controvertida para algunos, pues se han planteado presuntos privilegios que han estado copando titulares en los últimos días. Todo a raíz de unas declaraciones del propio abogado de la familia, Marcos García Montes, que habría concedido a ‘Vanitatis’.

“Daniel Sancho está fantástico”, “Daniel Sancho está en una celda para él solo”, “a Daniel Sancho le dejan hacer y decir lo que él quiera, sin censura” y “Daniel Sancho ocupa gran parte de su tiempo en escribir sus memorias sobre el caso que le llevó a la cárcel y el caso que le llevó a su vida”. Poco después, a golpe de comunicado, el actor y su letrado negaron estas informaciones y también que el propio reo hablase con periodistas para mostrar su enfado. Ahora, en medio de este revuelo, es Silvia Bronchalo, la madre, quien rompe su silencio.

Silvia Bronchalo niega privilegios de su hijo en prisión

La madre de Daniel Sancho ha mantenido una conversación en exclusiva con el periodista Alejandro Rodríguez para ‘TardeAR’. Una charla de tan solo diez minutos, pero de la que se han rescatado muchos titulares, dado que la ex de Rodolfo Sancho ha preferido a lo largo de estos dos dolorosos años guardar silencio y permanecer en un discreto segundo plano. Hasta ahora, que quiere defender a su vástago de las últimas informaciones, como así hicieron en la tarde de este martes su ex y el citado abogado, a través de un contundente comunicado.

“Hemos hablado esta mañana. Me ha atendido diez minutos, pero diez minutos que han dado para mucho, porque le he preguntado por todo. ¿Cómo está Daniel Sancho viviendo esta nueva vida en prisión? Le he preguntado por estos famosos privilegios sobre los que apunto su abogado Marcos García Montes. También le he preguntado, por supuesto, sobre este recurso que está pendiente de resolver la Corte de Samui, ¿qué va a pasar? ¿Va a repetirse el juicio, no se va a repetir? ¿Cómo se muestra Daniel con respecto a este tema? También le he preguntado por la indemnización que debe pagar a la familia de Edwin Arrieta”, resume el colaborador las cuestiones que ha tratado.

Silvia Bronchalo responde: “Daniel está bien. Han pasado dos años y, es verdad, está semana está siendo un poco revuelta con alguna información y cosas que salen, pero en general bien. Tiene sus días, unos días estará mejor y otros días estará peor, igual que cualquier persona. No tiene ningún conflicto con nadie”, comienza a desgranar la madre de Daniel Sancho, que quiere ser rotunda a la hora de sentenciar que no hay trato de favor en la prisión hacia su hijo: “Sí he escuchado que decían que tenía algún privilegio y entiendo que no tiene ningún privilegio. Él duerme en una celda con más presos. Nadie tiene una celda para él solo. De hecho, si tuviera una celda para él solo, sería una celda de castigo únicamente y eso no ha ocurrido”.

La madre de Daniel Sancho perfila cómo es el día a día de su hijo entre rejas en conversación con el citado programa de Telecinco: “Él hace la vida que hacen todos los presos ahí: se levantan, rezan, les cuentan diariamente varias veces, hace sus tres comidas al día y el tiempo que están ahí está leyendo o practicando muay thai”. Silvia Bronchalo confirma que mantiene contacto con su hijo en la cárcel: “Sí, yo me comunico con Daniel una vez a la semana desde hace meses”.

Un punto que sorprende al propio periodista que ha hablado con Silvia Bronchalo es que ella se mantiene al margen de todo el proceso legal que ha llevado a su hijo a prisión: “Está esperando que se resuelva el recurso que se ha interpuesto y eso ya es el equipo legal el que lleva este tema”, dice la madre de Daniel Sancho, que confiesa que “de momento no ha habido contestación por parte de la Corte. Creo que ahora a quien le toca resolver o hablar es a la Corte de Tailandia. Él está esperando esa contestación. Él tiene su optimismo, lógicamente”.

“El tema de la indemnización… si evidentemente la justicia tailandesa dice que, si no se abona, hay unos intereses de demora. Pero, evidentemente, hasta que no haya una sentencia firme por lo que tengo entendido, desconozco realmente si es obligatorio pagar”, responde la ex de Rodolfo Sancho sobre la cuestión económica de la sentencia de Daniel Sancho, que le obligaba a pagar 118.000 euros, que después de un año, según ‘TardeAR’, habría alcanzado ya los 130.000 euros por esos intereses de demora. Una cuantía que Silvia Bronchalo dice que pagaría: “Yo por mi parte sí, pero te repito que no estoy en contacto con el equipo jurídico. Pero yo, por mi parte, sí la abonaría.