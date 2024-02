Sofía Suescun a punto de cumplir un sueño y comprar su tercera vivienda

Sofía Suescun está causando un gran furor desde sus redes sociales en los últimos días. Tras compartir con todos sus seguidores tanto el paso que dio en su retoque estético, así como después su proceso de recuperación. Ahora ha querido compartir en su perfil de “Instagram” su gran sueño que podría estar a punto de cumplir.

Este martes el que fue uno de los rostros más conocidos de Telecinco ha querido enviar una declaración de intenciones junto a una bonita puesta de sol. La influencer todas las tardes sale a pasear junto a su perrita Luna y acaban las dos disfrutando de las impactantes vistas que hay previas a despedir el día.

“Siempre que paseo con mi Luna las dos paramos en el mismo terreno a ver el sol y despedir el día. Hoy casualmente he visto un cartel de se vende, solo puedo decir que estoy a punto de cumplir un sueño y despedir el día desde mi casa viendo a diario este increíble atardecer. Sería un proceso largo pero nada nuevo, incluso más bonito aún”, concluía la ganadora de “Supervivientes”. Un posible paso que puede sorprender a muchos, ya que hace dos años, en 2022, compartió en sus redes el proceso de construcción de su lujosa casa en la urbanización madrileña de Valdemorillo, una inversión que costó a la pareja un millón de euros.

Sofía Suescun sobre sus futuros proyectos Instagram

Ahora todo podría cambiar ante la posibilidad de lograr alcanzar uno de sus sueños. La influencer no ha querido dar más detalles a sus seguidores, pero ha asegurado que “mañana os cuento más”, decía en una siguiente historia en sus redes. No cabe duda de que se presentan momentos muy intensos para la pareja formada por Sofía y Kike Jiménez. Y no es la primera vez que impactan con sus decisiones que le han llevado a amasar una importante fortuna. El pasado mes de julio presumía de lo bien que le iban los negocios al adquirir un exclusivo piso con vistas al mar. “He comprado un pisazo en primera línea de playa, principalmente para inversión, pero también tengo pensado disfrutarlo, porque es una zona donde hay sol todo el año. Así que cuando aquí haga frío, para allá que nos iremos”, escribía en su momento la ex estrella de Mediaset, cuya inversión parece que le ha salido muy rentable.