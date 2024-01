Sofía Suescun muestra su mejor cara durante su recuperación

Sofía Suescun ha cumplido su objetivo de acercarse aún más a la perfección. Y es que, aunque la modelo tenga una belleza clásica que le ha llevado a conseguir toda la fama que tiene, su nariz era su rasgo personal que más le acomplejaba. Hace pocos días presumía en redes sociales que había puesto solución con una rápida visita a Canarias. Este martes la influencer sigue recuperándose en casa de la intervención y ha querido compartir con sus seguidores cuál es su evolución.

Al inicio de la semana comentó a sus seguidores algunos detalles del proceso posoperatorio: “Se supone que hoy y mañana son los peores días. ¿Cómo me veis? Yo no paro de cuidarme”, preguntaba orgullosa del resultado conseguido. Sin embargo, a pesar de un ligero malestar Sofía ha despertado este martes con la mejor de las caras: “Día 4. Empiezo a respirar por la nariz. Llevo dos horas despierta por la medicación”, acompañaba a una historia que había subido a su perfil de “Instagram” en torno a las diez de la mañana.

La operación por la que se ha decantado la influencer para esculpir su nariz es la rinoplastia ultrasónica, un proceso menos invasivo que el tradicional y cuyo proceso de curación es más rápido. De este modo, tan solo tres días desde que salió del quirófano, se ha mostrado más animada y pudiendo ya respirar por la nariz.

Sofía Suescun durante su recuperación Instagram

Desde el minuto uno se mostró muy ilusionada con el resultado, tanto que rápidamente comenzó a interactuar con sus seguidores: “¡Dios mío! ¿Quién diría que acabo de salir de quirófano? Estoy perfecta, y eternamente agradecida a mi @drblasgarcia y todo su equipo por el cariño con el que me han tratado desde el minuto cero. Ahora mismo estoy ‘sensiblona’ hablando desde lo más profundo de mí. Deseando saber cómo he quedado recién operada”, decía en su publicación sin poder contener las lágrimas, cosa que no le ha sentado bien a algunos de sus seguidores que resaltan lo superficial que les resulta esta reacción.

Y es que muchos de los usuarios siguieron esta línea y le desearon que tuviera la mejor salud posible para no tener que hacer frente a un problema serio y no a una mera operación estética: “Ojalá nunca tengas que pasar por una quimioterapia o radioterapia. Entonces, llorarías más. Te deseo mucha salud y que nunca tengas una enfermedad grave, que todos tus sufrimientos sean cirugías estéticas”, comentaban en su publicación. Como en todo, no tardaron en salir los fieles defensores de la modelo que señalaban: “Si ella se quiere cambiar algo de su cuerpo es libre, no está haciendo nada malo, más bien preocuparos de que os falta en la vida para sentir la necesidad de atacar a otras personas”. Por su parte, Sofía Suescun no se ha pronunciado sobre las críticas, ni se espera que lo haga, y sigue cuidándose mucho para recuperarse cuanto antes y lucir su nuevo rostro.