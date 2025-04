Susanna Griso desvela el secreto mejor guardado sobre su alimentación: "Me da vergüenza decirlo porque luego me critican"

Susanna Griso es una de las presentadoras más queridas y respetadas de nuestro país. A sus 55 años, la presentadora de "Espejo Público" puede presumir de ser todo un icono de estilo y es considerada una de las mujeres más elegantes de la pequeña pantalla.

Es innegable que la periodista cuida su imagen y esta mañana en el programa de Antena 3, durante un debate sobre las dietas y el efecto rebote, Susanna Griso ha desvelado cuál es el secreto mejor guardado de su alimentación, sincerándose con todos sus compañeros de plató y la audiencia.

El secreto de Susanna Griso

Según los últimos datos, 7 de cada 10 españoles han intentado perder peso y más de la mitad han seguido dietas milagro, aunque solo 4 de cada 10 que pierden peso no lo recuperan, produciéndose el temido efecto rebote.

Susanna Griso en "Espejo Público" Antena 3

Ante estas cifras, Mariló Montero ha reconocido que se cuida y que lleva una alimentación saludable, algo que se ha convertido en su estilo de vida. "Algunas veces engordas mucho, ahora he venido de un viaje y me lo he comido todo. Cuando eso pasa hay que meter la motosierra", bromeaba la colaboradora sobre el asunto.

Por otro lado, Gonzalo Miró, muy sincero, ha revelado que nunca ha hecho una dieta, Tras escuchar a su compañero, Susanna Griso también ha confesado lo mismo. "Me da vergüenza decirlo porque luego me critican cuando lo digo. Nunca he hecho dieta y ni si quiera me peso, en los últimos 10 años no me he pesado nunca", ha desvelado la presentadora, explicando que sigue una "dieta con criterio". "Si veo que me he pasado algún día compenso, pero dieta como tal no la he llevado a cabo nunca". "Si veo que me he pasado algún día compenso, pero dieta como tal no la he llevado a cabo nunca", ha finalizado la presentadora.