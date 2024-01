Susanna Griso habla como nunca de su complicado divorcio: "Lo que más me preocupaba era el tema de mis hijos"

Aunque Susanna Griso es uno de los rostros más conocidos de nuestro país, lo cierto es que conocemos muy poco de su vida privada. Y ahora, la presentadora de "Espejo Público" ha hablado por primera vez de su complicado divorcio con Carles Torras, el padre de sus hijos y con el que estuvo casada 23 años, en el podcast de Pilar Vidal, "Drama Queen".

A corazón abierto y más sincera que nunca, la periodista ha relatado cómo vivió el proceso de separación y su ruptura en primera persona, siendo uno de los momentos más complicados de su vida. Susanna Griso y Carles Torras terminaron su relación a finales de 2020 y son padres de tres hijos. Aunque ya han pasado cuatro años y la presentadora ha vuelto a enamorarse, lo cierto es que sigue recordándolo con cierto dolor esa etapa tan dura, a pesar de que su actual relación es "modélica".

"Pensé que siempre iba a estar ahí. Es el padre de mis hijos, al que quiero mucho y que yo tenía que cuidar, y me propuse cuidarle, y creo que él también a mí. También fue porque nosotros éramos un muy buen equipo como pareja y entonces hemos intentado también ser buen equipo cuando nos hemos separado", comienza relatando Griso.

"Yo no viví el divorcio con rabia. Lo viví con dolor porque es un proyecto que termina. Pero me dije que lo que me quedaba era un cariño inmenso. Al final es una persona con la que has compartido muchos años", confiesa sobre el durísimo momento en el que se rompe definitivamente la relación con el padre de sus hijos. Para la presentadora, lo más complicado fue contárselo a sus hijos: "Lo que más me preocupaba era el tema de mis hijos. Era un momento difícil porque mi hija estaba en Estados Unidos y nunca sabes cómo decirlo". Susanna Griso se apoyó en su hijo mayor, que fue quien le aconsejó cómo contárselo a la menor. "Lo que más miedo me daba era que se enterase por los medios", expresa sobre el asunto.

Aunque intentó evitarlo, la noticia de su separación acaparó todos los titulares de la prensa del corazón antes de que pudiese contárselo a su círculo. "Yo intenté ser muy discreta, lo sabían muy pocas personas de mi entorno (...). Y así y todo salió el 24 de diciembre en una portada de una revista, que ese día me iba a Barcelona y no les habíamos dicho nada a mi familia política. Y fue durísimo que se enterasen de esa manera", desvela. A pesar de la dureza de la situación, sus hijos le apoyaron en todo momento: "Mi hijo mayor me dijo algo que me ayudó muchísimo: "No pasa nada, ahora voy a tener la mejor versión de cada uno de vosotros", y creo que es así. Cuando te separas es porque necesitas tomar algo de oxígeno, reencontrarte a ti misma y recuperarte un poco. Y ahí sí que mis hijos nos han visto en otras facetas. Antes nos habían visto como pareja, como equipo, como padres, y de repente nos han podido disfrutar de manera individual y creo que para ellos ha sido enriquecedor".

A día de hoy Susanna Griso y Carles Torras se llevan estupendamente, pero una cosa no quita la otra en un proceso de separación ."Siempre te duele, porque hemos hecho muchos viajes juntos, y ese equipo se rompe. Por muy bien que te lleves, nunca vuelve a ser igual. Pero creo que se puede llevar bien la separación si ambas partes se quieren y, sobre todo, piensan mucho en los hijos, que al final, para mí, siempre han sido la prioridad", termina sobre el asunto.