Susanna Griso descubre a Genoveva Casanova: "Está muy agobiada"

Es una de las mujeres más buscadas en España, sobre todo desde que Federico X ascendió al trono de Dinamarca. Genoveva Casanova se encuentra en paradero desconocido desde que publicaron las fotografías en las que aparece paseando por Madrid con el nuevo monarca, y el interés por ella crece a cada día que pasa, sobre todo a partir del pasado domingo 14 de enero, cuando su "amigo y solo amigo" ascendió al trono tras la abdicación de la Reina Margarita II.

Ante esta expectación, la presentadora Susanna Griso ha hecho las veces de colaboradora y se ha animado a desvelar algunos detalles sobre Genoveva Casanova que dice conocer de muy buena mano. La periodista ha revelado en su programa, "Espejo Público", que la mexicana ha pasado gran parte de este tiempo en España, concretamente, en Santander, aunque también ha viajado al extranjero: "Sé que estuvo en Londres y Gstaad, en Suiza".

Sobre cómo gestionó la presión mediática a la que tuvo que hacer frente y la presencia de su rostro en las portadas de los principales medios daneses, Griso confirma que Casanova "estaba muy agobiada, sobre todo en las primeras horas tras el escándalo". Un malestar que se podía intuir y que podría pasar factura a su salud, que se encuentra algo frágil desde que sufrió una embolia pulmonar el pasado verano.

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, juntos en la portada de "Lecturas" Lecturas

Del mismo modo, Susanna Griso pone voz al entorno más cercano de Genoveva Casanova e insiste en que ella y Federico de Dinamarca solo son amigos, evitando confirmar o desmentir si pasaron la noche juntos en la casa de la mexicana. "Lo que se ve en las imágenes es su portal, y eso es innegable, pero ella mantiene que no tenía ningún reparo en que la vieran con Federico porque es solo un amigo, por eso fueron al Retiro o al Corral de la Morería", ambos lugares públicos y con mucha afluencia de gente.

Acerca de la posibilidad de que Casanova rompa el silencio que ha mantenido hasta ahora a través de una entrevista exclusiva en su revista de cabecera, Griso se muestra poco convencida: "Yo en su día dije que no iba a hacerlo y, de momento, no me he equivocado".