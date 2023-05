Techi Cabrera reaparece tras su intento de suicidio: «Estoy recuperada»

Alejada de la televisión desde que le diagnosticaran un trastorno bipolar, Techi Cabrera ha revelado cómo es su vida ahora.

Entonces contó que sufría una discapacidad del 65 por ciento y que en ocasiones escuchaba voces, por lo el apoyo de su familia estaba siendo especialmente importante para ella.

Tras aquello se supo que la ex de Kiko Rivera había intentado suicidarse, pero afortunadamente todo quedó en un susto. Centrada en su recuperación, Techi asegura que lo más importante es su recuperación.

Alberto Isla y Teresa Cabrera “Techi”, en Sevilla larazon

La joven vive ahora alejada de la noche, centrada en su familia, y aunque no tiene ningún proyecto entre manos, ha confesado que le gustaría volver a trabajar en televisión.

"Estoy recuperada. Me encuentro muy bien, con mi familia y con mi hijo. La verdad es que ni salgo por ahí. Llevo una vida bastante tranquila", ha explicado al diario "ABC".

Y, aunque no ha cerrado las puertas al amor ("Estoy libre y abierta al amor"), asegura que de momento está más centrada en su profesión, donde no tiene ningún proyecto pero que volverá "si surge algún proyecto que me guste y me sienta preparada".