Terelu Campos aclara el lío de su supuesto fracaso en el teatro con fingida alegría

Terelu Campos vuelve a estar de moda y todos los días suena su nombre en los platós de Telecinco, esté o no de cuerpo presente. Su nueva condición como abuela le ha dado otro matiz, pero ha sido su paso por ‘Supervivientes’ lo que le ha llevado al estrellato esta temporada. Pero la fama es una moneda de dos caras y la negativa también hay que tenerla en cuenta. No le sientan bien las críticas y, una vez más, está siendo diana de todas ellas. Unas por su pasado, por sus aires altivos y anécdotas impactantes. Pero también otra vez por su salto a la interpretación.

La revolución televisiva ha querido diversificar sus fuentes de alegrías e ingresos y ha apostado también por su faceta como actriz. Sin embargo, le está dando mucho quebradero de cabeza la obra de teatro que va a protagonizar, mucho antes incluso de subirse al escenario a estrenarla. Debutará este mismo mes de abril y está de los nervios, pero también muy ilusionada. Aunque las últimas informaciones le están poniendo los pelos de punta.

Terelu Campos en el cartel de 'Santa Lola' Redes Sociales

Terelu Campos pone los puntos sobre las íes, con humor

Se señala que la venta de entradas está estancada y no logran llenar el teatro. El público estaría dando la espalda a ‘Santa Lola’, la función que tienen previsto para el próximo 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Era la gran noche de la hija de María Teresa Campos, también para Lara Dibildos, que apostaba todo en calidad de productora. El problema es que las cuentas no salen, como así han señalado este martes desde ‘Espejo Público’. Teniendo en cuenta los invitados y la prensa, las butacas libres son de amantes del teatro o curiosos que desean ver a Terelu Campos en acción en su primer día de examen. No lo llenan.

“El 11 de mayo, de 552 entradas hay muy poquitas, porque quedan 494 solo ha vendido el 10,5%”, detallan desde el programa de Antena 3. En Murcia y Granada sucede lo mismo y sus citas programadas tan solo han sido respaldadas por el público a un 6% de capacidad. No salen las cuentas y los protagonistas se han visto obligados a dar la cara. Terelu Campos, junto al director y compañero sobre el escenario, César Lucendo, han grabado un vídeo para explicar qué está sucediendo con la venta de localidades y si realmente ‘Santa Lola’ está en peligro.

“Queremos daros las gracias porque el próximo 26 de abril estrenamos en Valladolid en el Teatro Zorrilla, ‘Santa Lola’. Daros las gracias por la expectación y la acogida”, comienza a decir la pareja teatral en su vídeo de Instagram, en el que él asegura que se han vendido ya las 600 entradas, a lo que ella puntualiza que “600 menos 6, que son mis invitaciones, menos 6, que nadie se equivoque”. Estaban de guasa, pero querían dejar las cosas bien claras en un curioso comunicado oficial.

“De verdad, muchas gracias por llenar el teatro de una manera tan rápida. Tenemos una segunda función”, añaden en contestación a lo expuesto esta mañana en ‘Espejo Público’. César Lucendo y Terelu Campos han ampliado la información sobre sus próximas paradas de su función. Ella no ha querido despedirse sin confesar que está de los nervios ante este reto tan grande, que ni ella misma sabe cómo aceptó: “Miedo no, muerta en vida”.