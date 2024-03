Terelu Campos reaparece dejando las cosas claras a Alessandro Lequio

Han sido momentos de gran tensión para la familia Campos que se encuentra dividida. Por un lado Carmen Borrego viviendo su aventura en “Supervivientes”, donde ya se ha convertido en una de las voces que más polémica ha despertado, por el otro Terelu Campos, que tuvo que ser ingresada el pasado fin de semana por una dificultad respiratoria.

Lo cierto es que el estado de salud de la hija mayor de María Teresa Campos ha preocupado mucho desde que se dio a conocer el pasado lunes su neumonía. Al día siguiente tranquilizó su pronta recuperación, pues ya le habían dado el alta para abandonar el recinto hospitalario y proseguir su recuperación desde su casa. A día de hoy no ha terminado de reponer todas sus fuerzas, pero ya está en activo. Lo ha hecho público este domingo 17 de marzo en su perfil de “Instagram”.

Muy alegre por poder retomar sus compromisos en “D Corazón”, programa de los fines de semana donde colabora, ha querido enviar un sentido mensaje para mostrar lo bien que está por el momento: “Por fin aquí en D Corazón recuperándome poco a poco de la neumonía”. Un contenido que no ha tardado en recibir el apoyo de sus seguidores que la han elogiado por el atuendo que había escogido.

La malagueña se ha mostrado muy contenta de poder retomar aquello que tanto le gusta: “Espero que mi médico no me regañe mucho por estar aquí” ha bromeado en el programa de este medio día. “Las cosas respiratorias y de pulmón no son cualquier cosa. Yo tampoco contribuyo mucho con algún vicio muy malo y muy asqueroso que tengo”, decía haciendo referencia al tabaco. No es la única que lo opina, pues hasta en sus redes las fans de Terelu han alzado la voz para pedirle que lo deje y así no haya tanta probabilidad de sufrir un susto como este.

Este toque de atención le ha servido de mucho y, aunque es consciente que dejar ese vicio es un proceso muy duro, parece que ya ha tomado el buen camino: “Llevo nueve días sin fumar, a pesar de lo que digan otros en otros sitios”, ha dicho en referencia a lo que dijo el pasado martes Alessandro Lequio, quien aseguró en “Vamos a Ver” que la televisiva había sido vista en las inmediaciones del hospital fumando y por los pasillos sin mascarilla. Algo que ha quedado completamente desmentido.