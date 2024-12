Terelu Campos saca su peor cara y estalla contra la prensa por su nieto: "Normal no me parece"

Alejandra Rubio ya está en casa junto a su hijo Carlo. La televisiva ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra disfrutando de sus primeras horas como madre primeriza después de haber dado a luz la madrugada del 6 de diciembre en la Fundación Jiménez Díaz. La llegada del bebé a la familia ha revolucionado a sus respectivas abuelas y Terelu no se ha separado de su hija en ningún momento, siendo uno de sus mayores apoyos en estos momentos de recuperación tras un parto con cesárea.

La colaboradora de "¡De Viernes!", cansada de la Prensa y los medios de comunicación que están esperando a las puertas del domicilio de su hija haciendo guardia en busca de la primera imagen de la pareja junto a su primer hijo, ha sacado su peor cara ante las cámaras y ha estallado contra sus compañeros, pidiendo el máximo respeto para Alejandra y para toda la familia, incluido el pequeño Carlo.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio posan tras convertirse en padres por primera vez Europa Press

"A mí de verdad me da igual que me grabéis con la cara, no me he preocupado en maquillarme, me da lo mismo. Pero si esto le hacéis a Alejandra todos los días y más con el bebé luego diréis que si las relaciones son buenas, regular... Pero es que chico, o sea tú te imaginas que ella salga con su bebé y que haya seis personas corriendo. Chico, normal no me parece, cariño", ha declarado Terelu, muy molesta e indignada ante las cámaras.

"Hombre es que luego... Queremos ser todos amigos, pero tenemos que colaborar todos, ¿entiendes? Que a mí me da igual, os prometo que me da lo mismo, pero lo que no quiero es que se lo hagáis a ella. Es lo único, que ella vaya a salir de aquí y que haya..... Todo el mundo corriendo, por favor", ha sentenciado la televisiva, sacando las garras por su hija y su nieto.