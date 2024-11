Terelu Campos y Carlo Costanzia padre se conocen en directo: incómodo y con momento bochornoso

‘De viernes’ comienza fuerte. Un vídeo avanza los inesperados giros que han dado las vidas de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Su romance pilló por sorpresa a propios y extraños, incluso a sus familias, pero más aún conocer que semanas después de iniciar su relación ella se quedó embarazada. El bebé está al caer y la abuela, Terelu Campos, daba pistas de que podría ser a finales del mes de diciembre. En dicho vídeo se le escucha decir a la presentadora que no conoce a Carlo Costanzia, se refiere al padre, pues con el hijo se cita semanalmente y ahora tiene muy buena relación, tras un radical cambio de opinión. También cambiará eso de no conocer al que será abuelo paterno de su primer nieto, con el que se ha encontrado por primera vez en su vida en el plató de Telecinco. Cómo es la vida. Él reclamaba hace solo unos meses su intimidad y cargaba duramente contra la cadena por condenar las acciones delictivas de sus hijos, especialmente las que mantiene a los dos menores aún en prisión. Ella, habitual en los platós, sigue remando a favor en el negociado familiar.

Con todo ello, ambos, enfrentados, en gradas opuestas del plató, comienzan el programa con los rictus serios y la mirada fijada en el otro. “Ahí les estáis viendo, frente a frente, Carlo Costanzia padre y Terelu Campos se encuentran en ‘De viernes’. Y lo hacen escasas semanas del nacimiento de su nieto. Dos sagas familiares con un vínculo en común, pero separadas por un muro que les distancia”, comienzan a presentar Bea Archidona y Santi Acosta. Plantean a continuación unas dudas: “¿Conseguirán Terelu y Carlo derribarlo esta noche? ¿Será este bebé el punto de inflexión que conseguirá unir a estas dos sagas, hasta ahora, distanciadas?”. Él parece inquieto, ella está en territorio seguro, casi como en casa, lista para conocer a su consuegro, a quien presumiblemente iba a ver en cuestión de semanas cuando ambos adquieran el título de abuelos.

Seis minutos de publicidad y al regresar están a dos metros de distancia mirando fijamente al frente. A sus espaldas se reproducen imágenes de sus hijos, también de ellos y de Mar Flores: “Abuelos ausentes enfrentados y distanciados. Los abuelos se encontrarán en plató” se sigue cebando. Sin más, Terelu Campos decide romper el hielo y acercarse a su consuegro, dándole la bienvenida a ‘De viernes’, al ser parte del equipo. Él lo agradece y pregunta si van a quedarse ahí de pie. Se le notaba incómodo. Es ahí cuando se le escucha decir a Bea Archidona detrás de cámaras: “Venga vamos”. Va a salvarles del apuro: “Queríamos dejaros un momento íntimo, de saludaros, una cosa privada”, excusan los presentadores. ¿Primeras impresiones? Ella toma rápida la palabra: “Yo estoy fenomenal y estoy segura de que Carlo también”, a lo que él responde un escueto “lo mismo, absolutamente”.

Ahora bien, aunque se haya vendido que jamás sus caminos se han cruzado, Terelu Campos finalmente reconoce que sí se han visto una vez. Él la matiza y dice que “se han cruzado”. Parece que fue muy fugaz y no les marcó demasiado en su día. Para romper el hielo, Bea Archidona ha querido apostar fuerte y echar mano a un tema que siempre ruboriza y roba sonrisas. Recupera el titular concedido por la colaboradora a ‘Diez Minutos’ en el que confiesa que lleva 9 años sin tener relaciones sexuales con un hombre. Carlo Costanzia no sabe dónde meterse y mientras escucha esas íntimas revelaciones huye de la vera de su consuegra: “No soy peligrosa”, le anuncia ella, quien ya ha confesado que “el sexo está sobrevalorado”. Se les nota a ambos muy incómodos ante este tema, protagonizando un instante bochornoso que rápidamente interrumpen para invitarles a tomar asiento.

Después de esta curiosa presentación de los inminentes abuelos, Carlo Costanzia toma el asiento principal como invitado y Terelu Campos el de colaboradora junto a sus compañeros. Dejan claro que no tienen problemas entre ellos, que no han dicho absolutamente nada malo el uno del otro o sus familias y, de paso, se han tirado flores siempre que han tenido oportunidad. Están remando a favor de obra para mostrar su mutuo deseo de estrechar lazos, más que nada, serán familia. Así, con buen rollito de por medio, analizaron a la par lo sucedido en estos últimos meses en lo que a sus hijos concierne.

Un momento clave es cuando se muestra a Makoke decir que “Terelu Campos no era del agrado de Carlo Costanzia”. Éste se ha defendido: “Yo cuando me enteré de esto mandé un comunicado, donde desmentía rotundamente a la señora Makoke, que he visto una vez en mi vida en una discoteca. No conoce a nadie de mi entorno. Yo no he dicho nada a nadie y no he autorizado a nadie”. Lo de autorizar ha llamado la atención de Ángela Portero, que ha incidido en ese detalle, poniendo en apuros al entrevistado: “Si tú puedes demostrar lo que estás diciendo, te reto que esta persona tenga un solo documento, prueba o grabación donde yo hablo mal de las Campos. Apuesto lo que quieras. Aunque haya una amiga en común, no puede tener absolutamente nada y repito, apuesto lo que queráis, sobre un comentario mío sobre ella o cualquiera de las Campos. Sería tonto sabiendo que su hija va a tener un hijo con mi hijo”. Por suerte Terelu le cree y explica detalladamente lo agraviada que se ha visto por las críticas estos años por hablar de su vida privada.